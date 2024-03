/ 사진제공=플레디스엔터테인먼트

가수 겸 배우 황민현이 컴백을 앞두고 노랫말 일부를 공개했다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 6일 0시 황민현 공식 SNS에 디지털 싱글 ‘Lullaby’ 리릭 포스터를 게재했다. 포스터에는 “푸른 봄이 오듯이 영원할 듯한 밤도 흐를 테니 괜찮아”, “참아왔던 한숨이 터져버린 새벽이 찾아와도 다 괜찮아”, “I wish you could hear my lullaby”라는 가사가 담겼다.시간과 계절의 흐름을 ‘황도(팬덤명)’와 함께할 날들에 빗댄 시적 은유로 그 의미를 곱씹게 하는 구절들이, 우리말로 자장가를 뜻하는 ‘Lullaby’의 감수성을 더욱 기대하게끔 한다. 특히, 달과 별이 그려진 편지지에 황민현이 직접 적은 정갈한 글씨에서는 황도를 향한 그의 진실된 마음이 전해진다.지난달 28일 공개된 ‘Lullaby’ 티저에 가려져 있던 회색 부분이 이번 리릭 포스터였다는 점도 흥미롭다. 노래 제목과 음원 발매일이 새겨졌던 당시 티저에는 고요한 새벽 시간대의 정류장 풍경이 장노출 기법의 사진으로 담겼다.한편, 황민현은 오는 13일 오후 6시 디지털 싱글 ‘Lullaby’를 발표한다. 그는 음원 발표에 앞서 3월 8~10일 서울 강남구 코엑스 신한카드 아티움에서 팬미팅 <도원결의>를 개최하며, 이 자리에서 신곡 ‘Lullaby’ 무대를 팬들에게 먼저 선보일 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr