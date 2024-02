/ 사진 제공: 클렙엔터테인먼트

VANNER(배너)(태환, GON, 혜성, 성국, 영광)가 데뷔 이래 첫 단독 콘서트를 개최한다.VANNER(배너)는 오는 4월 27, 28일 양일간 서울 광진구 예스24라이브홀에서 단독 콘서트 ‘THE FLAG : A TO V’를 개최한다.이번에 개최하는 단독 콘서트명 ‘THE FLAG : A TO V’는 깃발을 원동력 삼아 제로 베이스(A)부터 시작해 승리의 항해(Victory Voyage)에 이르기까지 한계 없는 질주를 하겠다는 의미를 담았다.공개된 포스터에서도 VANNER(배너)의 강렬한 의지와 열정이 그대로 녹아 있다. 레이싱 카부터 레이싱 깃발까지 경기장 트랙을 연상시키는 감각적인 디자인들이 형상화 돼 있다.무엇보다 이번 공연은 VANNER(배너)가 가요계에 데뷔한 이래 처음으로 개최하는 단독 콘서트라는 점에서 개최 의미를 더한다. 이에 VANNER(배너)는 그룹의 전매특허이자 진면목을 느낄 수 있는 안정된 라이브를 바탕으로 빈틈없는 칼각 퍼포먼스까지 히트곡 퍼레이드를 통해 고퀄리티 공연을 선보이겠다는 각오라고.특히 데뷔 이래 첫 단독 콘서트인 만큼 VANNER(배너)만의 독보적인 실력과 매력이 담긴 풍성하고 화려한 셋리스트는 물론이거니와 팬들과의 다양하고 친밀한 소통 등을 준비해 잊지 못할 공연을 선사할 예정이다.VANNER(배너)는 지난달 발표한 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG’로 초동 약 14만 장을 돌파하며 최고 기록을 갈아치운 데 이어 대전시를 알리는 홍보대사로도 임명됐다. 뿐만 아니라 ‘한터뮤직어워즈 2023’ 한터 초이스 K-POP 메일 아티스트 수상에 이어 데뷔 이래 첫 단독 콘서트 개최까지 확정지으며 연일 커리어하이를 달성하고 있다.한편 VANNER(배너)는 컴백 타이틀곡 ‘JACKPOT’으로 다양한 활동을 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr