그룹 싸이커스(xikers)가 단체 콘셉트 포토를 공개했다.오늘(22일) 싸이커스는 공식 SNS를 통해 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)' 두 번째 체이서(CHASER) 버전의 '트리키(TRICKY)' 단체 콘셉트 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 싸이커스는 푸른색의 오간자 천에 둘러싸여 있어 눈길을 끈 가운데, 캐주얼한 스타일의 착장으로 자유로운 분위기를 연출했다. 더불어 전통적인 문양이 새겨진 가방과 망건 등 한국적인 요소의 아이템으로 포인트를 주며 유니크한 매력을 뽐냈다.앞서 싸이커스는 지난해 8월 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)'를 발매, 초동 20만 장 이상의 판매고를 올리며 전작 대비 200% 성장률을 보여줬다. 또한 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 2위를 차지하는가 하면, 미국 빌보드 ‘이머징 아티스트’ 차트에서는 1위에 이름을 올렸다.한편, 싸이커스는 3월 8일 오후 2시 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러’를 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr