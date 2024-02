/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 2024년 첫 컴백작 'With YOU-th'(위드 유-스) 하이라이트 메들리를 공개했다.트와이스는 오는 23일 오후 2시 새 미니 앨범 'With YOU-th'와 타이틀곡 'ONE SPARK'(원 스파크)를 발표한다. JYP엔터테인먼트는 20일 0시 공식 SNS 채널에 새 앨범 수록 전곡 맛보기 음원 영상을 게재하고 컴백 열기를 고조시켰다.이번 'Album Sneak Peek'(앨범 스니크 피크) 비디오는 오리지널 영어 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 필두로 타이틀곡 'ONE SPARK', 수록곡 'RUSH'(러쉬), 'NEW NEW'(뉴 뉴), 'BLOOM '(블룸), 'YOU GET ME'(유 겟 미)까지 신보 총 여섯 트랙의 음원 일부 구간을 들을 수 있다. 여기에 원스(팬덤명: ONCE)의 일상 속 늘 트와이스가 함께 하는 장면이 더해져 돈독한 유대감까지 느낄 수 있다.타이틀곡 'ONE SPARK'는 드럼 앤 베이스 기반 장르로 잠시 멈췄다가 다시 휘몰아치는 다이내믹 비트와 몽환적인 신스 사운드가 특징이다. K팝 히트곡 메이커 이어어택(earattack)과 JYP 퍼블리싱 소속 스타 작곡가 심은지 등 유수 작가진이 참여했다. 특히 일부 오픈된 음원만으로도 멤버 9인의 찬란한 음색과 벅차오르는 멜로디가 돋보여 완곡에 대한 궁금증을 높였다.멤버 정연, 다현, 채영의 단독 작사곡들 역시 하이라이트 음원이 오픈돼 이목을 모았다. 정연이 작사한 'BLOOM'은 개화의 과정을 감각적으로 표현한 노래로 아름다운 보컬 하모니가 매력 포인트다. 다현이 작사한 'YOU GET ME'는 우리들의 아름다운 순간들을 채워 비로소 '함께' 완전한 세상을 이룬다는 이야기를 담았다. 채영이 작사한 'RUSH'는 상대방이 더욱 적극적으로 다가오길 바라는 마음을 사랑스럽게 풀어냈다.미니 13집 'With YOU-th'는 오는 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr