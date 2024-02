비투비 임현식, 새 솔로 앨범 'The Young Man and the Deep Sea' 컨셉 포토 공개

비투비 임현식이 새 미니 앨범 ‘The Young Man and the Deep Sea’의 컨셉 포토에서 훈훈한 매력을 발산했다.임현식은 13일 자정 개인 SNS를 통해 두 번째 미니 앨범 ‘The Young Man and the Deep Sea’의 컨셉 포토 세 장을 공개했다.공개된 컨셉 포토에서는 두 눈을 지긋이 감은 채 몽환적인 분위기를 자아내는 임현식의 모습이 담겨 있는가 하면, 아련한 표정을 지으며 어딘가를 바라보는 듯한 임현식의 훈훈한 비주얼이 시선을 끌었다.임현식 특유의 매력적인 눈빛으로 카메라를 바라보는 모습이 담긴 컨셉 포토 또한 팬들의 설렘을 더욱 자극시켰다.컨셉 포토를 공개하며 국내는 물론 글로벌 팬들에게 폭발적인 반응을 얻고 있는 임현식은 다양한 콘텐츠를 순차적으로 오픈할 예정이다.한편, 컴백 카운트 다운에 돌입한 임현식은 오는 16일 오후 6시 ‘The Young Man and the Deep Sea’를 발매할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr