'JYP 新 걸그룹' VCHA, 트와이스 월드투어서 글로벌 눈도장 찍었다

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 글로벌 걸그룹 VCHA가 트와이스 월드투어 멕시코 공연의 오프닝 무대를 장식했다.VCHA(렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지, 케일리)는 지난 2일~3일(이하 현지시간) 멕시코 멕시코 시티 포로 솔에서 개최된 트와이스 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환 단콘에서 공연의 시작을 알리는 퍼포머로서 무대에 올랐다.VCHA는 1월 26일 발표한 정식 데뷔곡 'Girls of the Year'(걸즈 오브 더 이어)를 비롯해 지난해 선보인 프리 데뷔곡 'Ready for the World'(레디 포 더 월드), 'Y.O.Universe'(와이.오.유니버스)까지 총 세 곡의 퍼포먼스를 펼쳤다. VCHA는 능숙한 스페인어로 인사를 건네며 현지 팬들에게 한층 가깝게 다가갔다.트와이스는 공연 도중 VCHA를 언급해 JYP 선후배 간 특별하고도 끈끈한 관계를 보여줬다. VCHA 역시 1일차 공연 직후 트와이스와 함께 찍은 사진을 공식 SNS에 업로드하며 "트와이스 선배님의 콘서트 오프닝을 장식하게 되어 얼마나 감사한지 모른다. 잊지 못할 밤을 선물해 주신 트와이스 선배님과 VCHA를 외치며 힘껏 응원해 주신 모든 분들께 감사하다. 아직도 꿈을 꾸고 있는 것 같다"고 벅찬 마음을 표현했다.VCHA는 오는 6일~7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키, 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 열리는 트와이스 월드투어 단콘의 오프닝 무대에도 출연해 열기를 잇는다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr