# 사진 2023 AFC 아시안컵 카타르 tvN, tvN SPORTS 독점생중계, 영화 '더 문', 영화 '카운트', 영화 '신차원! 짱구는 못말려 더 무비 초능력 대결전~날아라 수제김밥~' 포스터 (왼쪽부터)

민족 대명절 설을 맞아 CJ ENM 채널들이 다채로운 콘텐츠를 준비했다.tvN과 tvN SPORTS는 2월 10일(토) 오후 11시 40분부터 <2023 AFC 아시안컵 카타르 결승전>을 독점 생중계한다. 3일 호주와의 8강전을 승리로 이끌고 준결승에 진출한 대한민국 팀이, 과연 결승까지 올라 64년 만에 우승컵을 안을 수 있을 것인지 기대를 모은다.tvN은 TV 최초로 영화 <더 문>과 <카운트>를 선보이며, 아마존 프라임비디오 TV쇼 부문 글로벌 일간 순위 1위에 오를 정도로 전세계가 과몰입 중인 드라마 <내 남편과 결혼해줘>를 연속 편성한다.Mnet은 신규 론칭한 예능 프로그램 <빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌>과 <커플팰리스>를 집중 편성했다. <빌드업>은 장르 무관 보컬에 자신 있고, 보컬을 사랑하는 실력자들이 모여 최고의 보컬 보이그룹으로 거듭나는 프로젝트. <커플팰리스> 는 결혼에 골인하고 싶은 싱글남녀 100인의 커플 매칭을 그린 Mnet 신작으로 '너목보', '아이랜드' 등 다수 독창적인 포맷을 탄생시킨 '포맷계 미다스 손' 이선영 CP와 '러브캐처' 정민석 PD가 의기투합한 웰메이드 예능이다.OCN은 <밀수>, <비공식작전>, <드림>, <귀공자> 등 총 11편의 국내 신작을 준비했다. OCN Movies은 TV 최초로 영화 <알리타:배틀엔젤>를 비롯 <킹스맨:퍼스트에이전트>, <터미네이터:다크페이트> 등 해외 블록버스터 시리즈 특집을 마련했으며, OCN Movies2는 <마동석 vs. 마동석> 컨셉으로 <압꾸정>, <범죄도시>, <범죄도시2> 등을 선보여 안방 극장을 뜨겁게 달군다.투니버스는 현재 극장 상영 중인 <신차원! 짱구는 못말려 더 무비 초능력 대결전~날아라 수제김밥~>이 극장판 시리즈 최고 기록을 돌파한 것을 기념하여 <신차원! 짱구 미니무비> 및 극장판 짱구 5편을 연속 방송할 예정이다.tvN SPORTS는 독점 중계 중인 AFC 아시안컵 관련 방송 외에도 WBO 주니어 웰터급 세계 타이틀매치 <월드복싱 슈퍼매치:테오피모 로페즈 vs 저메인 오르티스>, 황선우, 김우민, 이호준 등 한국 수영 황금세대들이 총 출동하는 <2024 도하 세계수영선수권대회>를 설 연휴 기간 중계한다. tvN STORY는 2016년 최고 시청률 20.5%를 기록하며 신드롬을 일으켰던 드라마 '도깨비'를 연속 방송해 시청자들의 향수를 자극한다.tvN2/9(금) 18:50 카운트2/10(토) 23:40 2023 AFC 아시안컵 카타르 결승전(*tvN SPORTS 동시 중계)2/11(일) 18:40 더 문2/12(월) 16:50 내 남편과 결혼해줘 10~12회 연속방송Mnet2/10(토) 21:40 커플팰리스 1~2회 연속 방송2/11(일) 10:00 빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌 1~3회 연속 방송OCN2/9(금) 21:00 대외비2/12(월) 11:00 드림2/12(월) 13:30 리바운드2/12(월) 21:30 비공식작전tvN SPORTS2/9(금) 10:30 월드복싱 슈퍼매치 <테오피모 로페즈 vs 저메인 오르티스>2/11(일) 09:00 UFC Fight Night <잭 허맨슨 vs 조 파이퍼>2/11(일) 15:30 2024 도하 세계수영선수권대회 - 경영 예선tvN STORY2/9(금)~2/12(월) 12:40 도깨비 연속방송2/10(토) 23:00 회장님네 사람들 스페셜투니버스2/10(토) 10:00 [신비와 뽀로로 DAY]:신비아파트 고스트볼 ZERO : 두 번째 이야기, 신비아파트 특별판 : 조선퇴마실록, 뽀로로 극장판(바이러스를 없애줘!, 보물섬 대모험, 공룡섬 대모험) 등2/11(일) 08:00 [짱구 DAY] <신차원! 짱구는 못말려 미니무비 및 극장판 짱구 연속방송>: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교, 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들, 신혼여행 허리케인~사라진 아빠!, 아뵤! 쿵푸보이즈~라면 대란~, 습격!! 외계인 덩덩이류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr