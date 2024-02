/사진 = 판타지오

가수 겸 배우 차은우의 단독 팬 콘서트는 어떨까.차은우는 오는 17일 오후 6시 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 팬콘 ‘2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터])를 연다.이번 팬콘은 차은우가 데뷔 이래 선보이는 가장 큰 규모의 단독 공연이다. 앞서 총 세 시즌의 ‘Just One 10 Minute’ 팬미팅을 성황리에 마친 차은우는 첫 팬콘 투어로 더욱 많은 국내외 팬들과 시간을 보내는 것은 물론, 글로벌한 무대 경험과 변함없는 열정을 바탕으로 자신만의 브랜드 공연을 한층 풍성하게 꾸려갈 예정이다.특히 스페셜한 스테이지가 이번 공연의 주요 관전 포인트 중 하나다. 차은우는 데뷔 8년 만에 발매하는 첫 솔로 앨범 ‘ENTITY’(엔티티)에 수록된 전곡 무대를 공개한다. 이 중에는 퍼포먼스와 함께 선보이는 무대도 예정되어 있다.K팝 보이그룹 아스트로 멤버이자 만능 엔터테이너로서 차은우 그 자체로 구성된 이번 ‘Mystery Elevator’의 새롭고 다채로운 볼거리는 팬들을 더욱 기대하게 만든다. 데뷔 이래 음악·공연·드라마·영화·예능·콘텐츠 등 전방위에서 맹활약을 펼쳐온 만큼 차은우가 기존에 보여주지 않은 색다른 매력과 이야기가 주목된다.한편, 차은우의 ‘2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’는 서울 공연을 시작으로 말레이시아·태국·필리핀·일본·싱가포르·인도네시아 등 다양한 지역에서 팬콘 투어를 이어간다.더불어 차은우의 솔로 미니 1집 ‘ENTITY’는 오는 15일 오후 6시 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr