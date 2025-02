사진제공=모어비전

가수 청하가 신보 기대감을 끌어올리고 있다.청하는 3일 정오 공식 SNS를 통해 새 EP 'Alivio (알리비오)'의 앨범 프리뷰 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 'Alivio'의 팩샷 이미지가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 이미지는 비비드한 블루 컬러와 홀로그램을 활용한 디자인으로 팬심을 저격하는가 하면, 청하의 보다 다채로운 매력과 비주얼로 기대감을 더하고 있다.특히 64페이지 상당의 북클릿, 포토 카드 4종, 알리비오 카드 29종 그리고 초도 한정 스티커 1종 등 풍성한 구성품들이 함께 포함돼 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다. 여기에 FSC 인증 종이와 천연 펄프 등 친환경 소재를 활용해 앨범이 제작돼 소장 가치를 한층 높일 예정이다.'Alivio'는 청하가 작년 12월 발매한 크리스마스 스페셜 싱글 'Christmas Promises (크리스마스 프로미시즈)' 이후 약 2개월 만에 발표하는 신보다. 청하는 우리가 일상 속에서 경험하는 스트레스와 그로부터의 해방 그리고 그 사이에서 스며드는 다양한 감정의 순간을 담아내 듣는 이들에게 공감과 용기를 전한다.더블 타이틀곡 'STRESS (스트레스)'는 앨범 중심에서 감정의 흐름을 이끄는 트랙이다. 청하가 직접 가사에 참여해 스트레스로 인해 억눌려 있던 감정을 해방시키고, 자신만의 방식으로 행복을 추구하는 용기를 담아냈다. 또 다른 타이틀곡 'Thanks for the Memories (땡스 포 더 메모리즈)'는 경쾌한 미드 템포 팝 곡으로, 중독성 있는 드럼, 활기찬 기타 리프, 힘찬 베이스 라인이 특징인 곡이다.청하의 새 EP 'Alivio'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr