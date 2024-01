/ 사진=텐아시아DB

장애인 비하 논란이 일었던 가수 아이유의 신곡 '러브 윈즈 올'(Love wins all) 뮤직비디오와 관련해 전국장애인차별철폐연대(이하 전장연)가 입장을 밝혔다.29일 전장연은 'The real 'Love Wins All'이라는 제목의 만평과 함께 입장을 전했다. 전장연 측은 "'러브 윈즈 올' 뮤직비디오와 관련된 많은 논쟁과 비판을 충분히 이해하고 있다"라며 "저희는 논쟁과 비판과 함께 더불어 장애인 인권에 대한 사회적 관심을 확장하고, 다양한 사회적 소수자의 존재들을 예술 콘텐츠에서 어떻게 다루어야 하는지에 대해서 시민분들과 아이유님과 함께 고민하고 싶다"고 운을 띄웠다.이어 "저희는 매일 아침 뮤직비디오의 '네모' 같은 존재와 싸우고 있다"라며 "인터넷은 물론 현장에서도 튀어나오는 수많은 차별과 혐오, 욕설도 삼키고 장애 해방 세상을 꿈꾸며 투쟁하고 있다. 그렇게 저희는 '대혐오의 시대'를 살아가고 있다"고 토로했다.전장연 측은 "그럼에도 불구하고 저희는 현실의 "네모"와 계속 맞서 싸우려 한다"면서 "저희가 만들고 싶은 '캠코더 세상'은 장애인이 비장애인으로 '극복'되는 세상이 아니라 장애인도 함께 이동하고, 일하고, 지역에서 함께 사는 세상이다"라고 강조했다.이어 "또한 성소수자도 노동자도 이 세상을 살아가는 모든 사회적 소수자도 함께 인정받고 존중 받는 세상을 바란다. 저희는 이 '캠코더 속 세상'을 현실의 세상으로 바꾸기 위해 오늘도 거리에 지하철 역으로 나간다. 그렇게 행동하니 세상이 바뀌기 시작하더라"고 얘기했다.마지막으로 전장연 측은 "아이유님이 부르는 '사랑이 마침내 이기는' 세상과 소외받는 누군가에게 '무섭지 않아, 우리 제일 근사하게 저물자' 속삭여 주는 위로의 말을 건네는 것처럼 전장연은 누구도 차별받거나 배제되지 않는 세상을 만들기 위해 시민 불복종운동으로 계속 나아가겠다"라며 "그리고 아이유님과 저희가 나아가는 길이 언젠가는 함께 만나 누구도 배제되지 않는 세상을 함께 만들며, '더 리얼 윈즈 올'을 외치길 바란다"라고 전했다.앞서 24일 아이유의 신곡 'Love wins all' 뮤직비디오가 공개된 가운데, 이를 두고 장애인을 비하했다는 논란이 일었다. 뮤직비디오에서 아이유는 귀가 들리지 않아 수화를 쓰는 청각장애인으로 뷔는 한쪽 눈으로만 세상을 볼 수 있는 시각장애인으로 그려진다.극중에서 세상의 억압과 차별을 의미하는 '네모'를 피해 다니던 두 사람은 캠코더를 통해 서로를 바라보게 된다. 캠코더 속 두 사람은 상처나 난관이 없는 모습으로 비춰진다. 이를 두고 일각에서는 장애인 비하라는 지적이 일었고 캠코더 속 난관을 이겨낸 이들의 모습이 비장애인의 모습을 동경하고 환상으로 생각하는 연출이라면서 장애인에대한 차별적 인식을 드러낸다는 지적이 제기됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr