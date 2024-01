사진=tvN '나나투어 with 세븐틴'

'나나투어 with 세븐틴'이 게임에 진심인 모습을 보여줬다.26일 방송된 tvN '나나투어 with 세븐틴'에서는 '자네 지금 뭐하는 건가' 게임을 끝까지 포기하지 않고 미션 성공을 꿈꾸는 멤버들과 이를 훼방 놓는 멤버들의 모습이 웃음을 자아냈다.머랭을 만들어야 하는 민규는 멤버들의 공격에도 종료 직전까지 노력했고, 호시는 납작 복숭아로 탑을 쌓기 위해 복숭아를 베어 먹어 수평을 맞춰보고 도구를 사용해 복숭아를 꽂아보기도 했으나 뜻대로 되지 않았다. 달걀 프라이 10개를 해 먹어야 하는 도겸은 정한, 조슈아, 버논의 도움으로 미션을 무사히 마쳤다. 미션 결과 발표 시간에는 예상 못한 결과가 나오기도 했다. 목욕탕에서 전신 입수한 디에잇만 미션을 성공한 가운데 승관이 모두가 방심한 틈에 서예로 좌우명 쓰기에 성공했다.멤버 한 명 재우기가 미션인 준은 한국에 있는 에스쿱스를 노린 기발한 생각으로 허를 찔렀다. 한국 시간이 오전 6시로 자고 있을 시간이었던 것. 에스쿱스와 연락이 되지 않아 자고 있다는 판정으로 준은 미션에 성공했다. 우지는 세븐틴 멤버 5명 이상 출연 조건으로 라이브 방송하기, 조슈아는 도겸이 노래 부르게 하기, 디노는 멤버 전원에게 3초 이상 백 허그에 성공하며 총 7명이 용돈을 나눠 갖게 됐다.다음 날, 소도시 먹방 투어에서는 이탈리아를 대표하는 음식 파스타, 젤라또, 피자를 즐겼다. 쿠킹 클래스 팀 조슈아, 원우, 디에잇, 디노는 직접 만든 피치면이 들어간 페퍼론치노 알리오 올리오에 푹 빠졌다. 산 지미냐노 팀 준, 우지, 민규, 승관은 세계 젤라또 월드컵에서 2회 우승을 차지한 젤라또 가게에서 젤라또를, 피사 팀 정한, 호시, 도겸, 버논은 피자를 맛봤다.tvN '나나투어 with 세븐틴'은 매주 금요일 오후 8시 40분에 방송된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr