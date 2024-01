전웅

그룹 AB6IX (에이비식스)의 멤버 전웅이 엠넷 보컬 보이그룹 서바이벌 ‘빌드업’에 출연한다.AB6IX의 소속사 브랜뉴뮤직은 AB6IX 멤버 전웅이 오늘(26일) 첫 방송되는 엠넷 프로그램 ‘빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌’(이하 ‘빌드업’)에 출연한다고 밝혔다.‘빌드업’은 신개념 보컬 보이그룹 탄생 서바이벌로 40인 출연진 전원의 보이스 실루엣 영상이 선공개되며 많은 가요 팬들의 관심을 받았으며 예고편을 통해 쟁쟁한 출연자들의 베일이 벗겨져 기대감을 높였다.이어 출연진 전원의 포스터 공개를 통해 공식적으로 ‘빌드업’ 출연 소식을 알린 전웅은 AB6IX의 메인 보컬로서 독보적인 음색과 탄탄한 가창력을 보유하고 있어 ‘빌드업’을 통해 선보일 새로운 모습에 기대가 모아지고 있다.특히 전웅은 커버곡을 선보이는 자체 콘텐츠 ‘웅답하라 1997’을 통해 평소 다양한 장르의 곡들을 자신만의 색깔로 소화해 내며 풍부한 감성과 섬세한 감정 표현으로 실력파 보컬의 면모를 꾸준히 보여줘 왔었다.한편, 전웅이 속한 그룹 AB6IX는 지난 22일 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'로 컴백했으며 타이틀곡 ‘GRAB ME’로 완벽한 보컬과 퍼포먼스를 선보이며 뜨거운 사랑을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr