키 솔로 콘서트 '2024 KEYLAND ON AND ON' 포스터 이미지/사진 = SM엔터테인먼트

그룹 샤이니 키의 솔로 콘서트가 하루 앞으로 다가왔다.키 솔로 콘서트 ‘2024 KEYLAND ON : AND ON’(2024 키랜드 온 : 앤 온)은 1월 27~28일 양일간 서울 올림픽핸드볼경기장에서 개최되며, 마지막 날 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스 등을 통해 동시 생중계될 예정이어서 전 세계 팬들의 높은 관심이 더해지고 있다.이번 공연은 약 1년 3개월 만에 열리는 키의 국내 단독 콘서트로, 그간 키가 정규 2집 리패키지 ‘Killer’(킬러)와 두 번째 미니앨범 ‘Good & Great’(굿 앤 그레이트)를 발표하며 활발한 음악 활동을 펼친 만큼, 한층 새롭고 풍성한 세트리스트로 구성될 전망이다.특히 키 특유의 콘셉추얼한 매력을 배가시킨 화려한 무대 연출은 물론, 밴드 라이브 퍼포먼스를 비롯해 앞서 선보인 공연들과 또 다른 관전 포인트들이 어우러진 더욱 환상적인 ‘키랜드’를 만날 수 있어 뜨거운 호응이 기대된다.한편, 솔로 콘서트로 올해도 ‘열일’을 시작하는 키는 2월 9일 첫 공개되는 티빙 오리지널 ‘크라임씬 리턴즈’ 출연, 맥도날드 ‘쿼터파운더 치즈’ 캠페인 모델 발탁 등 음악, 예능, 광고 등 다방면에서 ‘만능 치트키’ 활약을 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr