“빈아, 꼬박꼬박 나이 같이 먹자” 故문빈을 위한 추모 그리고 생일축하[TEN이슈]

98즈가 고 문빈의 생일를 기념했다.1월 26일은 故 문빈의 27번째 생일이다. 그룹 아스트로 멤버였던 문빈은 지난해 4월 세상을 떠났다.여자친구 출신 비비지 엄지는 "이제 스물일곱이다. 꼬박꼬박 같이 나이 먹자. 생일 너무 축하해 빈아. 많이 보고 싶다"고 말했다.신비 역시 '사랑하는 빈아 생일 축하해'라고 적힌 케이크 사진을 게재해 고인을 기렸다. 세븐틴 우지는 추모곡 '어떤 미래'를 발매했고, 부승관은 그런 우리에게 감사의 마음을 했다.차은우는 유튜브 채널에 추모 영상을 게재했다. '[Cover] Love Is Gone (SLANDER) l Sung by CHA EUN-WOO'라는 제목의 영상 소개글을 통해 그는 "빈아 잘 지내? 뭐 하고 있어?"라며 "여느 때처럼 너의 생일 축하해 주고 싶은데 어디선가 보고 있겠지?? 생일 축하한다 친구야"라고 적었다.이어 "생각날 때마다 더 열심히 일하고 보고 싶을 때마다 힘들어도 마음 다 잡고 준비해서 드라마랑 앨범 준비했다! 나오면 꼭 봐줘"라며 "이 노래는 너 생각날 때 들으면서 위로받았던 노래야. 우연히 들었는데 너가 딱 생각나더라. 진짜 길 가다 어떤 노래를 들어도 다 너 얘기 내 얘기 우리 얘기 같은 거 알아?? 이 자시가!! 무튼!! 잘 들어줘 늘 보고 싶고 고맙고 사랑한다 내 친구 빈아빈아"라고 덧붙였다.세븐틴 우지는 문빈의 추모곡 '어떤 미래'를 발매했다. 이번 신곡은 우지가 앞서 문빈이 안타깝게 세상을 떠난 후 우지가 문빈의 생일에 갖고 오겠다고 약속한 곡이다. 당시 우지는 문빈의 SNS에 댓글로 "날 너만큼 좋아해준 동생도 없었던 거 같다. 앞으로도 없을 거 같다. 네가 언제 내줄 거냐고 음원으로 듣고 싶다고 노래를 부르던 '어떤 미래', 내가 어떻게든 책임지고 회사랑 싸워서라도 네 생일에 무조건 가져 오겠다"고 약속한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr