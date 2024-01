/ 사진제공=KQ엔터테인먼트

/ 사진제공=KQ엔터테인먼트

에이티즈(ATEEZ)가 일본 싱글 3집의 재킷 이미지를 공개했다.지난 22일 에이티즈는 공식 SNS를 통해 일본 싱글 3집 ‘낫 오케이(NOT OKAY)’의 재킷 이미지를 공개했다.에이티즈는 개인 재킷 이미지를 공개하며 8인 8색의 비주얼을 자랑한 동시에 캐주얼한 스타일링을 추가로 선보이며 다채로운 매력을 뽐냈다. 더불어 이들은 카리스마 넘치는 눈빛으로 카메라를 응시하며 강렬한 무드를 자아냈다.에이티즈의 일본 싱글 3집 ‘낫 오케이’는 에이티즈의 불굴의 정신을 노래한 곡이자, “주위에 휘말리지 말고, 믿을 것은 자기가 정해라”라는 강한 의지의 메시지를 담아냈다. 아울러 커플링 곡으로 수록되는 미드 발라드 장르의 ‘데이즈(Days)’를 통해서는 팬들에게 앞으로도 함께 걸어가자는 이야기를 전한다.에이티즈는 2월 3일과 4일 양일간 일본 ‘사이타마 슈퍼 아레나’에서 개최되는 2024 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)'의 티켓을 전석 매진시킨 가운데 멤버 홍중과 윤호가 2월 1일 일본 전국 청취율 1위 라디오 방송인 도쿄 FM ‘스쿨 오브 락!(SCHOOL OF LOCK!)’에 출연할 예정이다.일본 세 번째 싱글 앨범 발매를 앞둔 에이티즈는 지난해 3월 발매한 두 번째 싱글 앨범 ‘리미트리스(Limitless)’로 일본 오리콘 일간 싱글 차트 1위, 주간 싱글 차트 2위, 빌보드 재팬 ‘핫 애니메이션’ 1위 및 ‘핫 100’ 6위 등 괄목할 만한 성적을 거뒀다.한편, 에이티즈의 일본 싱글 3집 ‘낫 오케이’는 2월 28일에 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr