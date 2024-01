/ 사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

이븐(EVNNE)이 두 번째 미니 앨범 ‘Un: SEEN’ 타이틀곡 ‘UGLY’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.이븐(EVNNE)은 19일 공식 유튜브 및 SNS를 통해 두 번째 미니 앨범 ‘Un: SEEN’의 타이틀곡인 ‘UGLY’ 뮤직비디오 2차 티저 영상을 오픈했다.티저 영상에서 이븐(EVNNE)은 케이팝씬의 새로운 퍼포먼스 강자답게 화면을 장악하는 짙은 카리스마부터 다양한 안무를 완벽하게 소화한 데 이어 리듬을 즐기는 여유로운 텐션까지 장착했다.긴 터널같은 스테이지에서 첫 등장한 이븐(EVNNE)은 비트를 타는 모습으로 매력에 시동을 걸었다. 이어 점점 고조되는 컴백 타이틀곡 ‘UGLY’ 멜로디와 함께 조명의 불빛이 다양한 컬러로 표현되며 이븐(EVNNE)의 강렬한 모습이 포커싱됐다. 뒤이어 이븐(EVNNE)이 악동의 거친 모습을 표정과 절도 넘치는 안무로 표현하자 레드 조명이 마치 불꽃처럼 피어오르며 파워풀한 느낌의 매력을 배가시켰다.타이틀곡 ‘UGLY’에서 솔직한 자신의 모습을 과감하게 드러낸 당찬 메시지처럼 차별과 냉대를 받지만 꿋꿋하게 이겨낸 상징적인 존재인 미운 오리 새끼를 의미하는 ‘Ugly Duckling’ 간판을 뒤로 한 채 앞을 향해 나아가는 모습이 인상적이다.또한 노래의 피날레를 장식하는 ‘I’m showing up 완벽하진 않아도 I love (Yeah I love it) Yeah we gonna get so ugly’ 가사 부분이 공개되면서 풀 스토리에 대한 궁금증을 증폭시켰다.컴백 타이틀곡 ‘UGLY’는 강렬한 비트가 돋보이는 테크 하우스와 그루비한 알앤비가 적절히 가미된 곡으로, 드롭 파트 테마가 자유분방한 악동의 이미지를 극대화시킨다.이븐(EVNNE)의 두 번째 미니 앨범 ‘Un: SEEN’에는 타이틀곡 ‘UGLY’를 비롯해 수록곡 ‘SYRUP’, ‘K.O. (Keep On)’, ‘Chase’, ‘Festa’까지 총 5트랙이 수록됐다.한편, 이븐(EVNNE)은 오는 1월 22일 오후 6시 각종 온오프라인을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘Un: SEEN’을 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr