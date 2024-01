/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 오늘(16일) 솔로 아티스트로서 첫 발을 내딛는다.후이는 오늘(16일) 오후 6시 첫 솔로 앨범 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)를 발매한다. 앨범명처럼 '나는 누구인가'를 보여줄 수 있는 후이의 이야기를 그만의 언어로 풀어낸다.그룹 펜타곤으로 데뷔한 후이는 메인 보컬 포지션에 걸맞은 풍부한 음색과 시원스러운 창법은 물론, 독보적인 퍼포먼스 실력까지 입증했다. 후이는 데뷔 8년 만에 첫 솔로 앨범 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)를 발매, 본인만의 유니크한 세계관 속에 자전적 이야기를 담아냈다. 이번 신보는 자신의 결핍과 콤플렉스를 인정하고 이를 극복하는 과정을 거친 후이가 자신만의 방식으로 세상을 변화시키겠다는 각오가 느껴진다.후이는 신보에 다양한 장르의 4곡을 수록했다. 첫 번째 트랙이자 미니 1집의 타이틀곡 '흠뻑'(Hmm BOP)은 신나는 비트와 세련된 멜로디의 펑크 댄스 곡으로, "세상이 정한 한계점에서 벗어나 나, 자신을 사랑하고 스스로에게 흠뻑 취해 함께 놀아보자"라는 메시지를 담았다.타이틀곡 외에도 키치한 보컬 찹핑과 통통 튀는 비트가 조화로이 어우러지는 하우스 곡 'MELO', 웅장한 드럼과 사이버틱한 사운드가 돋보이는 'Cold Killer', 서정적인 기타 리프에 아름다운 멜로디가 어우러진 락 장르의 곡 '봄이 오면 겨울은 지나가' 등 장르적 도전이 담긴 수록곡들이 후이의 음악 세계를 고스란히 보여줄 전망이다. 또한, 박현진, 진혁, 펜타곤 우석까지 피처링 지원사격에 나서며 더욱 풍성한 구성을 완성했다.후이는 '빛나리', '데이지', 'NEVER', '에너제틱 (Energetic)' 등 수많은 히트곡으로 뛰어난 음악적 재능을 입증했다. 솔로 아티스트로서 새 출발에 나서는 후이는 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)를 통해 음악적 변신을 보여준다. 특히 '자체 제작돌'답게 전곡 작사, 작곡에 참여다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 오늘(16일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 진행 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr