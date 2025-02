사진=YG엔터테인먼트

YG 베이비몬스터가 정규 1집 수록곡 'BILLIONAIRE' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오의 콘셉트를 엿볼 수 있는 포스터를 추가 공개하며 기대감을 끌어올렸다.YG엔터테인먼트는 4일 공식 블로그에 'BILLIONAIRE' EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO TEASER'를 게재했다. 화이트톤의 플라멩코 착장에 블랙 액세서리로 포인트를 줘 일곱 멤버들의 고혹적 아우라를 더욱 극대화하는 이미지다.해당 초상은 앞선 서울 콘서트에서 처음 베일을 벗었던 'BILLIONAIRE' 퍼포먼스 비디오 속 메인 비주얼을 활용한 터라 팬들의 반응이 더욱 뜨겁다. 당시 베이비몬스터는 섬세한 춤선과 함께 의상에 달린 끈을 통해 그루비한 매력을 극대화하며 호평받았다.무엇보다 'EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO'라는 명칭에 걸맞게 YG가 심혈을 기울여 최종 작업을 거듭한 만큼 글로벌 팬들의 마음을 제대로 사로잡을 전망. YG 측은 "곡이 지닌 감각적 사운드는 물론 퍼포먼스에 오롯이 집중할 수 있는 고퀄리티 영상을 만나볼 수 있을 예정이니 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.베이비몬스터는 작년 11월 정규 1집 [DRIP]을 발매한 뒤 식지 않는 글로벌 인기를 자랑 중이다. 특히 이들은 선공개곡 'FOREVER'와 더블 타이틀곡 'DRIP', 'CLIK CLAK'을 비롯 수록곡 'Love In My Heart'·'Really Like You'·'BILLIONAIRE' 등 무려 6편의 뮤직비디오를 제작하는 매우 이례적인 프로모션을 진행하며 폭발적 호응을 이끌어 내고 있다.한편 베이비몬스터는 데뷔 첫 월드투어 '2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR 'HELLO MONSTERS''를 통해 글로벌 저변 확장에 나선다. K팝의 성지 KSPO DOME에서 서울 첫 공연을 성공적으로 마친 이들은 미국·일본·싱가포르·홍콩·호찌민·방콕·자카르타·쿠알라룸푸르·타이베이 등으로 향해 총 14개 도시, 23회차에 걸쳐 팬들을 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr