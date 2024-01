JD1, 데뷔곡 '후엠아이' 스페인 버스킹 영상 공개

'AI 신인 솔로 아이돌' JD1이 스페인 버스킹 영상을 공개했다.JD1은 지난 15일 공식 유튜브 채널을 통해 'JD1(제이디원) 후엠아이(who Am I) 게릴라 버스킹 인 스페인' 영상을 공개했다.해당 영상에는 뮤직비디오 촬영 장소인 스페인 현지에서 데뷔곡 'who Am I'에 맞춰 댄스를 선보이는 JD1의 모습이 담겼다.JD1은 밝은 금발머리와 베이지색 재킷을 착용하고 바르셀로나 광장 한가운데에 등장하며 시선을 사로잡았다.이어 퍼포먼스를 선보이며 훈훈한 비주얼과 역동적인 안무, 강렬한 카리스마를 장착한 눈빛으로 폭발적인 반응을 이끌었다.버스킹 무대가 모두 끝나자 이를 지켜보던 현지인들의 뜨거운 박수와 함성이 쏟아지며 글로벌 K-POP 아이돌로의 가능성을 증명했다.JD1은 지난 11일 첫 번째 디지털 싱글 앨범 ‘who Am I’ 를 발매하고 성공적인 데뷔 신곡식을 치렀다.'who Am I'는 세상에 대해 무지한 상태인 JD1이 겪게 되는 혼란과 자신의 정체성을 찾아가는 내용을 담고 있다. 더불어 스스로에 대한 질문을 가지고 정답을 찾아가는 과정에 놓여 있는 성인들과 사춘기 10대들의 심정을 중의적으로 표현한 팝 댄스 곡이다. 히트메이커 라이언 전이 프로듀싱을, 모프(MOTF)가 안무를 맡아 완성도를 높였다.JD1은 제작자인 가수 정동원이 다양한 장르에 도전하기 위해 새롭게 창작해낸 독립된 페르소나로, K-POP 시장 도전을 목표로 기획된 아이돌이다. 약 2년여의 시간 동안 곡과 안무, 스타일링 등 여러 방향에서 제작에 공을 들여 탄생했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr