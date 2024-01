/ 사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단 정국이 ‘2024 피플스 초이스 어워드(2024 People’s Choice Awards)’에서 4개 부문에 노미네이트됐다.11일(이하 현지시간) 발표된 ‘2024 피플스 초이스 어워드’ 수상 후보 명단에 따르면, 방탄소년단 정국은 ‘올해의 남성 아티스트’(The Male Artist of the Year), ‘올해의 팝 아티스트’(The Pop Artist of the Year), ‘올해의 뉴 아티스트’(The New Artist of the Year), ‘올해의 컬래버레이션 송’(The Collaboration Song of the Year) 등 4개 부문에 이름을 올렸다.정국은 이로써 K-팝 솔로 가수로는 ‘피플스 초이스 어워드’ 역대 최다 노미네이션 신기록을 세웠다. 그룹으로는 방탄소년단이 지난 2018년과 2020년에 각각 4개 부문의 수상 후보로 지명된 바 있다.‘피플스 초이스 어워드’는 지난 1975년 처음 개최된 이래 올해로 49회를 맞는 미국의 대중문화 시상식이다. 영화, TV, 음악 등 여러 분야를 아우르는 이 시상식은 대중 투표로 수상자를 가리며, 올해 트로피의 주인공은 오는 2월 18일 미국 방송 채널 NBC, E!와 스트리밍 서비스 Peacock를 통해 발표된다.작년 한 해 전 세계 음악시장에서는 테일러 스위프트(Taylor Swift), 도자 캣(Doja Cat), 마일리 사이러스(Miley Cyrus) 등 여성 아티스트의 활약이 두드러졌다. 정국은 이번 시상식의 ‘올해의 팝 아티스트’ 부문에 남성 가수로는 유일하게 수상 후보로 지명되면서 독보적인 남성 솔로 아티스트의 입지를 과시했다.정국은 ‘올해의 컬래버레이션 송’에서는 지난해 7월 발표된 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’으로 수상 후보에 올랐다. ‘Seven’은 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’ 1위 직행, 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’ 최고 3위, 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 기준 전 세계 최단기간(108일) 10억 스트리밍 달성 등 놀라운 기록을 남긴 ‘글로벌 메가 히트송’이다.정국은 직전 ‘2022 피플스 초이스 어워드’에서 찰리 푸스와의 협업곡 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’로 K-팝 솔로 가수 최초 ‘올해의 컬래버레이션 송’을 수상한 바 있어 2회 연속 수상 여부에 관심이 집중된다.정국은 ‘올해의 뉴 아티스트’와 ‘올해의 남성 아티스트’ 부문 수상 후보에도 이름을 올렸다. 특히, ‘올해의 남성 아티스트’에서는 지난해 미국 빌보드 ‘핫 100’에서 총 16회 1위를 차지한 모건 월렌(Morgan Wallen), 2023년 스포티파이 글로벌 차트에서 가장 많이 재생된 아티스트 순위 2~4위에 오른 배드 버니(Bad Bunny), 위켄드(The Weeknd), 드레이크(Drake) 등과 경쟁하게 됐다.한편, 지난해 첫 솔로 싱글 ‘Seven’을 발표하며 공식 솔로 활동에 나선 정국은 9월 개최된 ‘2023년 MTV 비디오 뮤직 어워드’에서 ‘Seven’으로 ‘송 오브 서머(Song of Summer)’를 수상했다. 정국은 또한 이 곡으로 지난 11월 개최된 ‘2023 MTV 유럽 뮤직 어워드’에서 ‘베스트 송’(Best Song)과 ‘베스트 K-팝’(Best K-Pop) 트로피를 거머쥐며 한국 솔로 가수 최초로 2관왕을 차지했고, ‘2023 빌보드 뮤직 어워드’에서는 ‘톱 글로벌 K-팝 송’(Top Global K-Pop Song)을 수상한 바 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr