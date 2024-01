/ 사진 제공=클렙엔터테인먼트

‘피크타임’ 우승팀 VANNER(배너)(태환, GON, 혜성, 성국, 영광)가 스포일러성 앨범 비디오를 공개했다.VANNER(배너)는 11일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG(캡쳐 더 플래그)’의 Interlude 앨범 비디오를 공개했다.이번 앨범 비디오는 새 앨범 콘셉트에 대한 셀프 스포일러 영상이자 ‘Who took the ( ) bag’이라는 주제로 VANNER(배너)의 페이크 다큐 추리극으로 꾸며졌다.사라진 가방의 행방을 추적하며 누가 범인인지 추리해가는 것으로 이 과정에서 VANNER(배너)의 새 앨범에 대한 스포일러성 단서들이 속속 예고되기도.가방에 든 물건에 대해 리더 태환은 “우리의 항해”라고 언급했으며, 멤버 GON은 “승리”, 혜성은 “꿈 우리의 필승”, 성국은 “꿈의 대양” 그리고 영광은 “제 애착 모래시계만큼 중요한 것”이라고 털어놨다.VANNER(배너)가 언급한 답변들은 베일에 싸인 새 앨범 콘셉트에 중요한 스포일러가 되는 것으로 5개의 단서 모두 지난해 8월 발표한 첫 번째 미니 앨범 ‘VENI VIDI VICI(베니비디비쉬)’와 연관이 돼 있다.VANNER(배너)는 JTBC 서바이벌 프로그램 ‘피크타임’ 우승팀으로 승리를 뜻하는 ‘Victory’ 와 깃발을 뜻하는 ‘Banner’의 합성어로, 지난해 8월 발표한 첫 번째 미니 앨범 ‘VENI VIDI VICI(베니비디비쉬)’를 통해 인기 신기록을 경신했다.한편, VANNER(배너)는 오는 1월 30일 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG’를 발표한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr