/ 사진제공=KQ엔터테인먼트

에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 차트에서 차트인했다.9일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(1월 13일 자)에 따르면, 지난 12월 1일 발매한 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)’은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 97위를 차지했다.앞서 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 발매 첫 주 ‘빌보드 200’ 1위를 기록하며 자체 최고 성적을 경신했다. 특히 발매 후 5주 연속으로 해당 차트에 이름을 올렸다.이로써 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 ‘빌보드 200’에서 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP.2 : OUTLAW)’와 함께 자체 최장 차트인 타이 기록을 세웠다. 더군다나 5주 차 순위에서 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우’는 당시 171위를 기록했던데 이어, 이번 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 그보다 약 70계단 이상 높은 순위를 기록했다.한편 에이티즈는 이달 27일과 28일 양일간 서울 잠실실내체육관에서 2024년 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)'를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr