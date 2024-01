제로베이스원, Apple Music·Shazam 'Shazam: 2024년 트렌드' 플레이리스트 선정

'5세대 아이콘' ZEROBASEONE(제로베이스원)이 Apple Music과 Shazam이 선정한 'Shazam: 2024년 트렌드' 플레이리스트에 이름을 올렸다.9일 Apple Music과 뮤직 디스커버리 앱 Shazam이 공개한 플레이리스트에 따르면, ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 미니 2집 타이틀곡 'CRUSH (가시)'가 'Shazam: 2024년 트렌드'에 선정됐다.Apple Music의 글로벌 에디터들은 매해 Shazam 데이터 및 알고리즘을 기반으로 한 해 큰 성장이 예상되는 다양한 장르의 글로벌 아티스트를 선정해 플레이리스트를 발표하고 있다.한편, ZEROBASEONE은 지난해 7월 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'와 11월 발매한 두 번째 미니 앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 2연속 '더블 밀리언셀러'에 등극하는 쾌거를 이뤘다.이들의 데뷔곡 'In Bloom'은 영국 유명 매거진 배니티 틴(Vanity Teen)이 선정한 '2023년 최고의 K-POP 싱글 23곡', 미국 빌보드(Billboard)가 선정한 '2023년 최고의 K-POP 25곡’에 올랐다. 이에 힘입어 ZEROBASEONE은 데뷔 반년 만에 국내 유력 시상식에서 신인상 7관왕을 포함 총 12개의 트로피를 들어 올리며 거침없는 상승세를 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr