/사진 = JYP엔터테인먼트

1월 컴백을 앞둔 NMIXX(엔믹스)가 새 미니 앨범 수록곡 'Run For Roses'(런 포 로지스) 퍼포먼스 비디오를 오픈하고 강렬한 에너지를 뿜어냈다.NMIXX는 1월 15일 두 번째 미니 앨범 'Fe3O4: BREAK'(에프이쓰리오포: 브레이크)와 타이틀곡 'DASH'(대시)를 발매하고 컴백한다. 이에 앞서 9일 0시에는 공식 SNS 채널에 수록곡 'Run For Roses' 퍼포먼스 비디오를 공개하고 'K팝 차세대 무대 맛집 그룹'다운 존재감을 자랑했다.영상 속 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진은 NMIXX표 최강 퍼포먼스로 이목을 집중시켰다. 다른 차원을 떠오르게 하는 화려한 배경이 시선을 끌어당겼고 멤버들의 유려한 움직임과 완벽한 안무 합이 감탄을 자아냈다. 'Run For Roses'는 DAY6(데이식스) 멤버이자 JYP엔터테인먼트 선배 아티스트인 Young K(영케이)가 작사에 참여했다. 여섯 멤버들은 2023년 10월 열린 첫 팬콘에서 깜짝 무대를 펼쳐 팬들에게 강한 인상을 남긴 바 있고, 지난 5일 it's Live(잇츠 라이브) 유튜브 채널에서 Young K와 함께한 밴드 라이브로 색다른 듣는 맛을 전했다. 여기에 이번 퍼포먼스 비디오로 보는 맛까지 선사하며 오감을 만족시키는 'Run For Roses'의 매력을 알렸다.새 미니 앨범 'Fe3O4: BREAK'에는 타이틀곡 'DASH'와 'Run For Roses'를 비롯해 2023년 12월 선공개한 'Soñar (Breaker)'(쏘냐르 (브레이커)), 'BOOM'(붐), 'Passionfruit'(패션프루트), 'XOXO'(엑스오엑스오), 'Break The Wall'(브레이크 더 월)까지 총 7곡이 실린다. Young K를 필두로 유명 작사가 이스란까지 국내외 유수 작가진이 의기투합해 완성했다.이번 앨범은 2023년 7월 싱글 3집 'A Midsummer NMIXX's Dream'(어 미드서머 엔믹스 드림) 이후 약 6개월 만의 컴백작으로 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 지난해 미니 1집 'expérgo'(엑스페르고)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 첫 입성, 데뷔 첫 해외 단독 쇼케이스 투어 'NICE TO MIXX YOU'(나이스 투 믹스 유) 성료 등 글로벌 잠재력을 드러내며 팬심을 사로잡은 이들은 한층 업그레이드된 '전원 에이스 그룹'의 역량과 고퀄리티 음악으로 2024년 맹활약 시작을 알린다.오는 15일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr