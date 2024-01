씨스타19, 컴백 싱글 'NO MORE (MA BOY)' 트랙리스트 공개

씨스타19(SISTAR19)가 트랙리스트 이미지를 공개하며 강렬한 컴백을 예고했다.씨스타19(SISTAR19)은 4일 공식 SNS를 통해 새 싱글 ‘NO MORE (MA BOY)’의 트랙리스트 이미지를 선보이며 오는 1월 16일 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다.공개된 트랙리스트 이미지에는 새 싱글 ‘NO MORE (MA BOY)’의 메인 컬러인 레드를 배경으로 멤버 효린과 보라가 마주 안은 채 정면을 응시하는 강렬한 모습이 담겨 있다.이미지 속 효린과 보라는 분위기와 미모 나아가 매력까지 흡사해 보이는 일명 데칼코마니 비주얼을 자랑하고 있어 어떠한 모습으로 가요계에 컴백할지 기대가 모아지고 있다.트랙리스트에는 타이틀곡 ‘NO MORE (MA BOY)’와 수록곡 ‘SAUCY’ 타이틀명과 크레딧이 담겨 있어 전 세계 케이팝 팬들의 이목을 집중시켰다.타이틀곡 ‘NO MORE (MA BOY)’는 씨스타19(SISTAR19)의 데뷔곡인 ‘Ma Boy’ 연장선이 되는 내용이 표현된 곡으로 심플하면서도 중독성 있는 훅 멜로디가 귓가에 맴도는 매력적인 곡이다.수록곡 ‘SAUCY’는 몽환적인 신스 바이브가 인상적인 트랙으로 어쿠스틱한 악기 사운드가 조화를 이루며 포근한 느낌을 선사한다.멤버 효린은 올라운더 아티스트로서 타이틀곡 ‘NO MORE (MA BOY)’에서 작곡, 수록곡 ‘SAUCY’에서는 작사에 참여했으며, 두 곡 모두 보컬 디렉팅에 직접 참여하는 등 씨스타19(SISTAR19)만의 진정성과 팀 컬러에 힘을 보탰다.유닛 레전드로 통하는 씨스타19(SISTAR19)은 지난 2011년 데뷔 싱글 ‘Ma Boy(마보이)’와 2013년 발표한 싱글 ‘있다 없으니까’로 연속 히트에 성공했으며, 11년 만에 다시 돌아와 레전드 명성에 걸맞은 독보적 실력과 역대급 매력을 선보일 예정이다.한편, 씨스타19(SISTAR19)은 오는 1월 16일 새 싱글 ‘NO MORE (MA BOY)’를 발표한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr