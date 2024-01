'컴백 D-1' 정세운, 새 타이틀곡 '퀴즈' M/V 티저 공개

싱어송라이터 정세운이 새 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 2일 공식 SNS를 통해 정세운 여섯 번째 미니 앨범 '퀴즈(Quiz)'의 동명의 타이틀곡 '퀴즈' 뮤직비디오 티저를 게재했다.영상은 정세운이 등장과 동시에 손인사를 건네는 모습으로 시작했다. 나무에 기대어 책을 읽던 정세운은 오렌지가 하늘에서 떨어지자 신기한 눈빛으로 바라보고, 이후 돋보기로 관찰하는 등 장난기 가득한 매력을 발산했다.이어 일상을 자신만의 스타일로 보내는 정세운의 모습이 공개됐고, 엉뚱하면서도 개성 넘치는 정세운의 비주얼과 편안한 멜로디가 어우러지며 청량한 느낌을 자아냈다. 엔딩에서는 "세상은 퀴즈"라는 가사가 나오며 노래에 대한 궁금증을 자극했다.타이틀곡 '퀴즈'는 세상 모든 것에 의문을 가진 정세운이 자신의 방식대로 해답을 제시하는 미디엄 팝 스타일의 곡이다. 가수 선우정아가 작사, 작곡, 편곡에 참여해 정세운과 음악적 시너지를 발휘했다.정세운의 여섯 번째 미니앨범 '퀴즈'는 '나'라는 존재를 찾아 새로운 여정을 떠나는 앨범으로, 상상과 현실을 오가며 느낀, 세상을 향한 질문을 쏟아낸다. '퀴즈'를 시작으로 '싱어송라이돌 (Singer-songwridol)', '샤피(sharpie)', '퍼펙틀리(Perfectly)', '글로우 인 더 쇼(Glow in the show)', '올웨이즈(Always)', '유 아 위드 미!(YOU ARE WITH ME!)', '17' 등 편안한 노랫말과 멜로디로 전개되는 모든 트랙은 조화롭게 하나의 주제로 향해 더욱 깊어진 정세운의 감성을 전달한다. 다채로운 트랙 속 미국 얼터너티브 팝 밴드 Nightly(나이틀리)와 함께 협업한 '샤피'는 온라인 음원 사이트에서만 만나볼 수 있다.한편, 정세운의 신보 '퀴즈'는 오는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr