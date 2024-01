/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 CIX(씨아이엑스)가 8개월 만에 컴백한다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 1월 중 첫 번째 싱글 앨범을 발매하며 2024년 새로운 활동을 시작한다.이번 싱글 1집은 CIX가 지난해 5월 발표한 여섯 번째 EP 'OK' Episode 2 : I'm OK('오케이' 에피소드 투 : 아임 오케이)' 이후 8개월 만에 선보이는 새 앨범이다.오늘(1일) 0시 CIX 공식 SNS를 통해 커밍순 포스터와 함께 1월 컴백 소식이 기습 공개됐다. 강렬한 붉은색 색감과 0, 1이라는 숫자가 다양한 조합으로 적혀 있어 눈길을 끈다.CIX는 지난해 미니 6집 활동으로 자체 최고 초동(발매 후 일주일 간 음반 판매량), 전 세계 4개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위 등 인상적인 성과를 기록했다. 이와 더불어 상반기 두 번째 월드투어 'Save me, Kill me' 유럽·미주·일본 투어, 하반기에는 첫 오프라인 팬미팅 'Curtain Call'(커튼콜)의 한국·일본 공연을 성공적으로 개최했다.CIX는 첫 번째 싱글 앨범의 타이틀과 정확한 발매일을 포함한 각종 정보와 다양한 티저를 순차적으로 공개할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr