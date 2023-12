제로베이스원 데뷔곡 'In Bloom', 美 빌보드 선정 '2023년 최고의 K-POP 노래'

'5세대 아이콘' ZEROBASEONE(제로베이스원)의 데뷔곡 'In Bloom (인 블룸)'이 영국 매거진에 이어 미국 빌보드가 선정한 올해 최고의 K-POP으로 꼽혔다.빌보드(Billboard)가 최근 공식 홈페이지를 통해 게재한 '2023년 최고의 K-POP 25곡(The 25 Best K-Pop Songs of 2023)'에 ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 지난 7월 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'의 타이틀곡 'In Bloom'이 선정됐다.빌보드는 "전 세계적으로 사랑받고 있는 플레이리스트처럼, 쉽게 접근할 수 있는 음악으로 K-POP 신을 즐겁게 만든 아티스트들과 새로운 관객들을 거부할 수 없는 매력으로 매료시킨 이지리스닝을 제공한 아티스트들이 있는데, ZEROBASEONE은 이 두 세계를 가뿐하게 결합시켰다"라고 설명했다.이어 빌보드는 "ZEROBASEONE은 데뷔 후 전 세계의 새로운 팬들을 흥분시킬 거대한 어떤 것을 전달해야만 했다. 이들은 데뷔 싱글 'In Bloom'에서 A-Ha의 'Take On Me'의 리프를 영리하게 샘플링해 리스너들에게 친숙한 것을 전달하는 동시에 (보이즈 플래닛에서) 그들을 위해 투표해 준 팬들을 위한 메시지를 전달했다"라고 평가했다.앞서 지난 3일 영국 유명 매거진 배니티 틴(Vanity Teen)은 'In Bloom'을 '2023년 최고의 K-POP 싱글 23곡'으로 선정하며 "ZEROBASEONE은 현재 5세대 가요계에서 가장 눈에 띄는 그룹으로, 그 과정에서 여러 기록을 세웠다. 거침없는 아홉 멤버는 80년대 코드의 명작인, 열정적인 데뷔곡 'In Bloom'으로 자신들의 광대한 뿌리를 펼쳤다"라고 설명한 바 있다.'In Bloom'은 제로즈의 사랑으로 꿈을 찬란하게 피워낸 ZEROBASEONE의 정체성을 고스란히 녹인 곡으로, 아직은 불완전하고 미숙하지만 '너'를 향한 아름답고 의미 있는 첫걸음을 내디디겠다는 멤버들의 의지가 담겼다. 이 곡은 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 누적 스트리밍 수 29일 기준 3,500만 회를 넘어서며 식지 않는 인기를 과시하고 있다.한편, ZEROBASEONE은 올해 7월 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE'와 11월 발매한 두 번째 미니 앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 2연속 '더블 밀리언셀러'에 등극했다. 이들은 글로벌 팬덤의 압도적인 지지 속에 데뷔 5개월 만에 유력 시상식에서 신인상 5관왕을 포함 총 9개 트로피를 들어올리며 '5세대 아이콘'으로 우뚝 섰다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr