'컴백' ITZY, 신보 수록곡 'Mr. Vampire' 콘셉트 포토·뮤비 티저 공개

ITZY(있지)가 새 앨범 수록곡 'Mr. Vampire'(미스터 뱀파이어) 티저 콘텐츠를 공개하고 특별한 감수성을 선사했다.ITZY는 오는 1월 8일 2024년 첫 컴백작 'BORN TO BE'(본 투 비)와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블)을 발매한다. 이에 앞서 앨범 오프닝 트랙 'BORN TO BE'를 비롯해 멤버 첫 솔로곡 뮤직비디오들을 선공개하는 풍성한 프로모션을 전개하고 팬들의 만족도를 채우고 있다.JYP엔터테인먼트는 29일 0시 공식 SNS 채널에 신보 3번 트랙에 자리한 'Mr. Vampire'의 콘셉트 포토와 뮤비 티저를 게재했다. 'Mr. Vampire'는 사랑이라는 감정을 느끼고 얼굴에 생기가 도는 모습을 깊은 잠에서 깨어난 뱀파이어에 비유했다. ITZY는 신곡이 품은 동화 같은 스토리를 서로 다른 분위기의 이미지 2종으로 표현해 시선을 붙잡았다. 푸른 조명이 차가운 감각을 전하는 첫 번째 사진은 시크한 비주얼 매력이 돋보였고 또 다른 사진에서는 레드와 그린 색감이 따스하고 포근한 느낌을 자아냈다.뮤비 티저에서 멤버들은 새하얀 공간, 칠흑 같은 어둠 속 카메라에 시선을 던지며 존재감을 뿜어냈다. 특히 독특한 리듬, 부드러운 피아노 선율이 귀를 맴도는 묘한 사운드 위 "우린 너무 잘 어울려 Mr. Vampire"라는 달콤한 노랫말이 완곡을 향한 기대감을 키웠다.'Mr. Vampire'는 K팝 유명 작사가 서지음이 가사를 쓰고 ITZY와 함께 작업한 바 있는 국내외 유수 작가진이 의기투합했다. 베일에 싸인 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'을 필두로 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire', 'Dynamite'(다이너마이트), 멤버 각자의 개성이 깃든 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지)), 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나)), 마지막 트랙 'Escalator'(에스컬레이터)까지, 총 10곡의 풍성한 음악적 즐거움이 가득한 신보가 팬들을 만날 날을 기다리고 있다.한편 ITZY는 1월 8일(월) 오후 6시 새 미니 앨범 'BORN TO BE'와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'을 정식 발매한다. 같은 날 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 컴백을 기념하며 이어 2월 24일과 25일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최하고 두 번째 월드투어 'ITZY THE 2ND WORLD TOUR '의 포문을 연다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr