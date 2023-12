/ 사진제공=동요엔터테인먼트

그룹 DKZ(디케이지)가 연말 프로젝트 싱글의 콘셉트 포토를 공개했다.DKZ(재찬, 종형, 세현, 민규, 기석)는 27~28일 공식 SNS에 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'(잇츠 올 라이트 파트 포)의 단체 콘셉트 포토를 업로드했다.공개된 사진에는 편안한 분위기 속에 홈 파티를 연 DKZ의 모습이 담겼다. 멤버들은 가디건과 니트 착장으로 연말과 잘 어울리는 포근한 겨울 감성을 자랑했다. 특히, DKZ는 'FRIENDS'라고 쓰여진, 멤버들 간의 우정을 나타내는 케이크 초로 돈독한 케미스트리를 뽐냈다.'It's All Right Part.4'는 DKZ가 그간 선보여 온 연말 프로젝트의 연장선이다. 재찬의 사진 작업, 민규의 프로듀싱을 비롯해 멤버들이 직접 싱글 제작 전반에 참여, 한 해 동안 사랑을 보내준 팬들을 향한 감사의 마음을 녹여낸다.한편, DKZ의 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4'는 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr