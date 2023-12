에이티즈(ATEEZ), 2023년 시작부터 끝까지 전 세계 물들였다

2023년을 열고 닫은 에이티즈. 명실상부 최정상 아이돌로 거듭나며 전 세계를 ‘에이티즈’로 물들였다.2022년 12월 30일 국내 첫 싱글 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)’를 발표한 에이티즈는 싱글임에도 불구하고 ‘빌보드 200’에 7위로 진입한 것은 물론 2주 연속 랭크 되어 뜨거운 반응을 얻었다. 뿐만 아니라 활동 종료 후에 해당 차트에 다시 15위로 재진입 하는 등 역주행 신화를 쓰며 ‘글로벌 대세’의 진가를 발휘해 2023년을 화려하게 시작했다.이어 2월 월드투어 '더 펠로우십 : 브레이크 더 월'(THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL)' 유럽 투어 신호탄을 쏘아 올리며 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 스페인 마드리드, 덴마크 코펜하겐, 프랑스 파리까지 7개국을 돌고 난 후 서울과 일본에서 앙코르 콘서트까지 더해 다시 한번 감동을 안겼다. 특히 유럽투어 중 에이티즈는 영국 왕립 박물관 ‘빅토리아 앤 앨버트(V&A) 박물관’에 초청받았으며, 특히 한류를 테마로 한 해당 전시(Hallyu! The Korean Wave)에는 이들의 무대 의상이 전시되어 화제를 모았다.연초부터 빛나는 활약을 보여준 에이티즈는 3월 일본 싱글 2집 ‘리미트리스(Limitless)’로 오리콘 일간 싱글 차트 1위, 주간 싱글 차트 2위, 빌보드 재팬 ‘핫 애니메이션’ 1위 및 ‘핫 100’ 6위 등 각종 차트를 휩쓸며 많은 사랑을 받았다.또한 국내에서 6월 16일 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2: 아웃로우(THE WORLD EP 2 : OUTLAW)’로 컴백한 에이티즈는 초동 152만 장 이상의 판매고를 올려 두 번째 밀리언 셀러에 등극했다. 더불어 발매 첫 주 ‘빌보드 200’에 2위로 진입하며 자체 최고 성적을 기록한 것에 이어, 5주 연속 차트인 하며 자체 최장 기록을 경신해 꾸준한 글로벌 인기를 입증했다.특히 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우’는 영국 ‘오피셜 앨범 차트’ 톱 10에 첫 진입하는 쾌거를 이뤘다. K팝 보이그룹이 해당 차트에 이름을 올린 건 에이티즈가 BTS 이후 두 번째인 것으로, 글로벌 대세의 남다른 저력을 뽐냈다. 또한 이 앨범은 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위에도 오르며 마침내 미주, 유럽, 아시아에서의 심상치 않은 인기를 실감케 했다.2023년 여름, 데뷔 후 첫 아시아 투어의 막을 올린 에이티즈는 7월부터 대만 타이베이, 홍콩, 사우디아라비아 제다, 태국 방콕, 싱가포르, 필리핀 마닐라 공연을 펼쳤다. 특히 4세대 K팝 그룹 중 최초이자, 전체 K팝 아티스트 중에서는 네 번째로 사우디아라비아 단독 공연을 개최한 에이티즈는 수많은 K팝 팬들뿐만 아니라 업계 관계자들의 관심을 한 몸에 받게 됐다.이어 2023년 8월에는 첫 남미 투어를 개최, 멕시코의 멕시코시티를 시작으로 브라질 상파울루, 칠레 산티아고, 콜롬비아 보고타에서 공연을 펼쳤고 특히 세계 유명 아티스트들이 거쳐간 브라질 상파울루의 ‘알리안츠 파르키(Allianz Parque)’는 에이티즈의 첫 스타디움 입성지가 되었다. 이렇듯 에이티즈는 2022년 10월부터 펼친 월드투어 ‘더 펠로우십 : 브레이크 더 월’을 통해 서울, 일본, 유럽, 남미, 아시아를 순회하며 약 1년 동안 총 40만 명의 팬들과 만나 교류하며 ‘K팝 대표 아티스트’의 입지를 공고히 했다.세계적인 관심을 한몸에 받으며 글로벌 명성을 빛낸 에이티즈는 2023년 12월 1일 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)’을 발매했다. 이번 앨범은 초동 판매량 170만 장을 돌파하며 세 번째 밀리언 셀러가 되었다. 특히 타이틀곡 ‘미친 폼(Crazy Form)’ 뮤직비디오는 공개 약 7시간 만에 1000만 뷰를 돌파, 연이어 공개 약 26시간 만에 2000만 뷰를 달성하며 막강한 화제성을 입증했다. 아울러 에이티즈는 4세대 보이그룹 중, 뮤직비디오 공개 후 24시간 내 가장 높은 조회 수를 달성한 팀이 되는 영예를 안았다.특히 정규 2집은 발매 첫 주 미국 ‘빌보드 200’에 1위로 진입하며 자체 최고 기록을 경신했고, K팝 그룹 중 7번째로 해당 차트 정상에 올랐다. 에이티즈는 2022년 7월에 발매한 미니 8집 '더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP 1 : MOVEMENT)'로 '빌보드 200'에서 3위를, 올해 6월 발매한 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP 2 : OUTLAW)'로는 한 단계 오른 2위를 달성한 것에 이어 정규 2집 ‘더 월드 에피스도 파이널 : 윌’이 1위를 기록하며, '더 월드' 시리즈 앨범 3장이 모두 ‘빌보드 200' 톱3에 오르는 기염을 토했다.더불어 정규 2집으로 영국 ‘오피셜 앨범 차트’ 2위를 차지하는 대기록을 세운 에이티즈는 ‘BTS’와 ‘블랙핑크(BLACKPINK)’ 다음으로 ‘오피셜 앨범 차트’에서 가장 높은 순위에 이름을 올린 K팝 그룹이 되었을 뿐만 아니라 4세대 아이돌 중 유일하게 2위로 진입하며 ‘최초’와 ‘최고’ 기록을 동시에 썼다. 이로써 에이티즈는 미국 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'과 영국 ‘오피셜 앨범 차트’ 최상위권에 이름을 올리며 세계 양대 음악 시장에서 커리어 하이를 찍었다.한편 에이티즈는 2024년 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)’를 개최하고 글로벌 활약을 이어간다. 이에 에이티즈가 새해에도 증명해 낼 성과에 기대감이 치솟고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr