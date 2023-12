아이브 안유진 /사진=텐아시아 DB

아이브 안유진 /사진=텐아시아 DB

걸그룹 아이브 멤버 겸 리더 안유진이 2년 연속 'SBS 가요대전' MC로 발탁됐다.24일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 안유진은 오는 25일 인천 인스파이어 아레나에서 펼쳐지는 '2023 SBS 가요대전(이하 가요대전)'의 MC로 활약한다.앞서 약 1년간 SBS '인기가요' MC로 활약한 안유진은 지난해 '가요대전' MC로도 출격해 센스 있는 진행 실력을 보여줬다. 그는 경력직 MC다운 면모로 안정적으로 생방송을 이끌어 호평받았다.안유진은 지난해에 이어 '가요대전' MC를 확정 지으며 2년 연속 연말 무대 진행자로 시청자들과 만난다. 이날 안유진은 무대 위와는 또 다른 매력을 선사하며 연말 무대를 더욱 풍성하게 만들 예정이다.안유진은 아이브 활동과 더불어 화보 및 각종 브랜드 모델 등 여러 방면에서 다채로운 매력을 뽐내고 있다. 특히 안유진은 tvN 예능 '뿅뿅 지구오락실'에 출연해 순발력과 재치를 겸비한 예능감으로 독보적인 캐릭터를 구축하며 예능 블루칩으로도 자리매김했다.또한 최근에는 디즈니 100주년 기념 영화 '위시'의 메인 테마곡 '소원을 빌어'(This Wish) 스페셜 싱글 컬래버레이션 아티스트로 발탁되는 등 예능감부터 가창력까지 부족함 없는 매력을 선사하고 있다.이미 검증된 안정적인 진행 실력은 물론 예능으로 다져진 센스까지 모두 갖춘 안유진이 '가요대전'에서 또 어떤 매력으로 활약을 선보일지 기대가 쏠린다.한편 안유진이 속한 아이브는 지난해에 이어 2023년에도 맹활약을 펼치며 '4세대 대표 그룹'으로서의 면모를 뽐냈다. 아이브는 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'와 '아이브 마인(I'VE MINE)'을 발매해 다채로운 음악 결을 선사하며 주요 음원 사이트 메인 차트를 장악했고, 두 앨범 모두 초동 밀리언셀러에 등극했다. 올해 10월부터는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 통해 글로벌 행보를 이어가고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr