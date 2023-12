/ 사진제공=하이브레이블즈

"&TEAM의 퍼포먼스에는 공연장의 분위기를 바꿔 놓는 힘이 있다"'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 전매특허인 '칼군무'를 선보일 수 있는 이유를 공개했다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 최근 '2023 MAMA AWARDS'(이하 '2023 MAMA')를 필두로 '2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀(2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES)'(이하 '2023 AAA'), '2023 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌' 등에서 무결점 퍼포먼스를 펼치며 쟁쟁한 가수들 사이에서 자신들의 존재감을 확실하게 나타냈다.&TEAM의 완성도 높은 퍼포먼스에는 이유가 있다. 멤버 타키는 최근 위버스매거진을 통해 "'War Cry'는 'First Howling' 시리즈를 집대성한 앨범 'First Howling : NOW'의 타이틀곡이라는 점에서 많은 것들이 담겨 있는 노래다. 연습할 때도 카운트만이 아니라 숨소리까지 맞췄다. 이를 거쳐 저희들의 호흡이 더 잘 맞게 됐다"라고 말했다.실제 &TEAM은 데뷔 때부터 어떤 상황에서도 퍼포먼스를 완벽하게 소화하기 위해 안무 연습에 몰두했다고. &TEAM의 퍼포먼스 디렉터는 위버스매거진 인터뷰에서 "발소리는 물론이고 몸에 손을 붙이는 소리, 옷깃이 스치는 소리, 심지어는 어떤 동작을 했을 때 바람을 가르는 소리만으로 동작의 타이밍을 맞췄다"라고 밝힌 바 있다.&TEAM은 연말 무대에서도 하나가 되기 위해 각고의 노력을 기울였다. 그 결과, 무대 위를 종횡무진 누비면서도 'Wolf Pack' 안무, 애크러배틱 댄스 등을 선보이면서 흔들림 없는 '하이브표 칼군무'를 완성할 수 있었다.&TEAM의 화려한 무대를 본 전 세계 팬들은 "언제나 전력을 다하는 &TEAM의 퍼포먼스가 좋다", "&TEAM의 퍼포먼스에는 항상 공연장의 분위기를 바꿔 놓는 힘이 있다", "발소리까지 맞춘 댄스브레이크는 압권이다", "매일 꾸준히 혹독한 연습을 통해 최고의 무대를 만들어가는 &TEAM" 등 극찬을 쏟아냈다.한편, &TEAM은 오는 25일 '2023 SBS 가요대전', 오는 31일 '2023 MBC 가요대제전'에 출연할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr