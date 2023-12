/ 사진 제공 : 스타쉽엔터테인먼트

가수 정세운이 신곡 트레일러 영상을 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 14일 공식 SNS를 통해 정세운의 여섯 번째 미니 앨범 '퀴즈(Quiz)'의 트레일러 영상을 공개했다.영상 시작과 동시에 오렌지와 코끼리 인형에 이어폰을 꽂는 아기자기한 그림이 펼쳐진다. 이어 화면이 레트로한 색감으로 전환되며 분위기 반전을 이루고, 의미를 알 수 없는 장면들이 나열됐다. 말미에는 'This world is(디스 월드 이즈)'라는 문구와 함께 퍼즐이 맞춰졌고, 앨범명 'Quiz(퀴즈)'가 나타났다.'퀴즈'는 '웨어 이즈 마이 가든!(Where is my Garden!)' 이후 1년 8개월 만에 선보이는 신보다. 전작 이후 콘서트와 페스티벌, OST 참여와 방송 활동 등 다방면에서 활약하며 팬들을 만난 정세운은 오랜만에 들고 오는 이번 신보에 더욱 새로워진 음악적 역량을 담았다.정세운은 앞서 공개된 커밍순 이미지를 통해 내년 1월 4일로 발매일을 확정한 바. 이어 정세운은 공개된 스케줄러를 통해 다채로운 프로모션을 예고했다.한편 정세운의 여섯 번째 미니 앨범 '퀴즈'는 내년 1월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr