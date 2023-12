있지 유나, 비현실적 비주얼 과시…새 앨범 'BORN TO BE' 개인 콘셉트 포토 및 클립 공개

ITZY(있지) 유나가 새 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비) 개인 티저에서 독보적 비주얼을 자랑했다.ITZY는 2024년 1월 8일 새 앨범 'BORN TO BE'와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블)을 발매한다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 각종 티징 콘텐츠를 선보이고 컴백 기대감을 높이고 있다. 15일 0시에는 막내 유나의 개별 포토와 영상 클립을 공개하고 '핫'하고 '와일드'한 신보 콘셉트를 예감케 했다.티저 속 유나는 바람에 흩날리는 헤어 연출로 신비로운 분위기를 자아내는가 하면 시크한 표정으로 카리스마 넘치는 매력을 발산했다. 특히 물오른 미모와 우월한 피지컬에 강인한 여전사 아우라까지 더해져 보는 이들을 단숨에 매료했다. 영상에서는 비범한 눈빛과 함께 카메라를 응시하며 당차게 걸어 나오는 모습이 담겨 시선을 뗄 수 없게 만들었다.'강렬한 불맛'을 담은 신보 'BORN TO BE'에는 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'을 필두로 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire'(미스터 뱀파이어), 'Dynamite'(다이너마이트), 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지)), 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나)), 'Escalator'(에스컬레이터)까지 총 10곡이 수록된다.타이틀곡 'UNTOUCHABLE'은 전작 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)에 실린 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스), 트와이스 나연의 솔로 데뷔곡 'POP!'(팝!)을 작사한 이스란과 K팝 히트곡 작사가 방혜현이 노랫말을 썼고 정국, 레드벨벳, 투모로우바이투게더와 작업한 마리아 마르쿠스(Maria Marcus) 등 유명 작가진이 완성했다. ITZY가 직접 작사, 작곡에 참여해 데뷔 후 처음으로 선보이는 솔로 트랙에도 기대가 모인다.ITZY는 타이틀곡 'UNTOUCHABLE', 오프닝 트랙 'BORN TO BE', 수록곡 'Mr. Vampire'의 뮤직비디오와 멤버 전원의 솔로 트랙 비디오까지 총 8편의 영상을 오픈하고 팬심을 달군다. 또 오는 2월 24일과 25일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최하고 두 번째 월드투어 'ITZY THE 2ND WORLD TOUR '의 시작을 화려하게 알린다.한편 ITZY의 새 미니 앨범 'BORN TO BE'는 2024년 1월 8일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr