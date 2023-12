[사진=피네이션(P NATION) 제공]

가수 헤이즈(Heize)가 '라디오스타'에 출격한다.헤이즈는 13일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 지니어스 플랜 특집에 출연한다.이날 방송에서 헤이즈는 최근 발표한 미니 8집 'Last Winter'에 관한 이야기부터 음악과 관련한 다양한 에피소드를 공개한다. 또 헤이즈는 노래, 댄스 등 다채로운 매력을 뽐낼 예정이다.더불어 헤이즈는 솔직하고 소탈한 면모로 MC들을 사로잡았다는 후문이다. 과연 헤이즈가 '라디오스타'에서 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모인다.헤이즈는 지난 7일 미니 8집 'Last Winter'를 발매했다. 타이틀곡 '입술'은 사랑만을 말해주던 고운 입술에 이별의 말을 담아내게 한 것에 대한 미안함과 후회의 감정을 담은 곡이다. 가수 10CM가 피처링에 참여했고, 뮤직비디오에는 배우 이진욱이 출연해 화제를 모았다.특히 이번 앨범은 발매 직후 멜론 음원 차트 HOT100에 8곡 전곡 차트인했다. '입술'은 멜론, 벅스, 지니 등 국내 주요 음원 차트 TOP10에 안착하며 음원 퀸 면모를 과시했다.한편 헤이즈는 오는 16일, 17일 경희대학교 평화의 전당에서 '2023 Heize City Last Winter' 콘서트를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr