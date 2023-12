영화 '류이치 사카모토: 오퍼스' 포스터. /사진제공=(주)미디어캐슬

다큐멘터리 영화 '류이치 사카모토: 오퍼스'(감독 소라 네오)가 영화 속 연주곡들이 소개된 세트 리스트를 공개했다.'류이치 사카모토: 오퍼스'는 음악으로 세계를 감동시킨 거장 류이치 사카모토의 마지막 연주를 담은 콘서트 필름.공개된 세트리스트에는 밴드 '옐로우 매직 오케스트라(YMO)' 시절부터 참여했던 영화 음악들, 마지막 정규 앨범인 [12]의 수록곡까지, 류이치 사카모토의 음악 인생을 아우르는 곡들이 선별되어 있다.류이치 사카모토가 영화 음악 작곡가로 활동을 시작하게 된 영화 '전장의 크리스마스' OST 'merry christmas Mr. Lawrence'부터 그래미어워드와 아시아인 최초로 아카데미 음악상 수상이란 영예를 안은 영화 '마지막 황제'의 OST 'the last emperor'를 비롯해, 골든글로브 음악상을 차지한 영화 '마지막 사랑'의 OST 'the sheltering sky'까지.영화 음악뿐 아니라 그의 초창기 밴드 시절 음악인 'tong poo'와 마지막 정규 앨범 [12]의 수록곡인 '20220302-sarabande' 등 오랜 세월을 거쳐 전 세계에 치유와 위안을 안겨주었던 그의 음악들이 20곡의 아름다운 선율이 되어 스크린을 통해 펼쳐질 예정이다.'류이치 사카모토: 오퍼스'는 오는 12월 27일 전 세계 최초 국내 개봉을 앞두고 있다.01: lack of love02: BB03: andata04: solitude05: for Johann06: aubade 202007: ichimei - small happiness08: mizu no naka no bagatelle09: bibo no aozora10; aqua (*note: the sequence with “piano tuning break”)11: tong poo12: the wuthering heights13: 20220302 - sarabande14: the sheltering sky15: 20180219 (w/prepared piano)16: the last emperor17: trioon18: happy end19: merry christmas Mr. Lawrence20: opus - ending이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr