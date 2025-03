사진=홍수아 SNS

배우 홍수아가 새로운 도전을 시작했다.홍수아는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "My YouTube channel is opening soon. Please come and visit! 🤎🤎🤎 유튭 놀러오세요"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에서 홍수아는 원피스를 착용한 채 긴 생머리를 늘어뜨려 여성스러운 분위기를 한껏 발산하고 있는 모습. 특히 홍수아는 이전의 얼굴이 떠오르지 않을 정도로 달라진 미모를 보여줘 눈길을 끌었다.홍수아는 한 예능 프로그램에 출연해 "저 진짜 다 했다. 아예 다 했다"면서 성형수술 사실을 당당히 고백한 바 있다.홍수아는 "성형한 게 전혀 창피하지 않다. 저의 콤플렉스를 극복했기에 선택에 후회가 없다"면서 "제작사의 요청도 있었고 콤플렉스도 있어서 콤플렉스를 치유할 수 있었다. 개인적으로 마음에 든다"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr