/ 사진=빅히트뮤직 제공

방탄소년단이 솔로 활동으로 미국 빌보드 차트에 다수 이름을 올렸다.5일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(12월 9일 자)에 따르면, 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 전주 대비 1계단 반등한 15위에 자리했고, 뷔의 솔로 앨범 ‘Layover’는 176위에 재진입했다.메인 송차트 ‘핫 100’에는 정국의 솔로 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’가 72위로 재진입했다. 정국은 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’(80위), 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 센트럴 씨(Central Cee)와의 협업곡 ‘TOO MUCH’(92위) 등 이 차트에 총 3곡을 포진시켰다.정국은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서도 식지 않는 인기를 자랑했다. 연말을 맞아 캐럴(Carol) 장르가 강세를 보이는 가운데 ‘글로벌 200’에서 ‘Seven (feat. Latto)’(9위), ‘Standing Next to You’(10위)가, ‘글로벌 (미국 제외)’에서는 ‘Seven’(4위)’, ‘Standing Next to You’(6위), ‘3D’(10위)가 ‘톱 10’을 지켰다.지민과 뷔도 글로벌 차트에서 순항 중이다. 지민 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’는 ‘글로벌(미국 제외)’ 67위, ‘글로벌 200’ 112위로 36주 연속 순위권에 들었다. 뷔의 솔로 앨범 타이틀곡 ‘Slow Dancing’은 ‘글로벌(미국 제외)’에서 140위로 12주 연속 차트인했다.한편 RM과 뷔는 오는 11일, 지민과 정국은 12일 각각 육군 현역으로 입대할 예정이다. 지난해 12월 맏형 진이 입대했고, 올해 4월에는 제이홉이 두번째로 입대했다. 슈가는 9월부터 기초군사훈련을 마친 후 사회복무요원으로 복무하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr