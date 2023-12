자이언티 / 사진제공=더블랙레이블

자이언티가 자신을 리브랜딩, 리빌딩하는 자세로 새 앨범을 준비했다고 밝혔다.자이언티는 6일 오후 정규 3집 'Zip(집)'을 발매한다. 컴백 준비에 한창이던 자이언티를 최근 서울 합정동의 한 스튜디오에서 만났다.앨범명 'Zip'에 대해 자이언티는 "앨범을 준비하며 많은 테마와 앨범명이 있다가 사라지고를 반복했다. 이 테마를 구상하면서 만든, 말하자면 이 세계관과 어울리지 않는 건방지고 발칙한 여러 실험적 트랙들은 덜어내고 함축했다. 압축파일과 같다는 의미에서 'Zip'이다. 또 공간의 의미에서 '집'이다"고 설명했다.타이틀 3곡인 이유에 대해 자이언티는 "앨범을 준비하면서 노래들이 다양하다고 생각했다. 장르적으로 재즈를 기반으로 하고 있지만 다양한 시도가 있었다. 그 중에서도 가장 대변할 수 있는 곡이라 생각했다"고 밝혔다.자이언티는 "뮤지션에게 앨범이란 건, 대학원생이나 과학자들의 논문과 비슷하다고 생각한다. 어떤 부분에 있어서 고민하고 생각한 결과물이다. 앨범이라면 이런 시도를 해봐야한다고 생각했다. 편하게 만드는 음악으로 끝내고 싶지 않았다. 레이어가 다양하게 쌓인 음악을 하려면 어떻게 해야할까 고민했다"고 밝혔다.2021년 12월 디지털 싱글 '선물을 고르며'를 발표했지만 제대로 구성한 앨범 발매는 5년 만이다. 자이언티는 "그간 티는 안 나지만 바쁘게 살았다"고 밝혔다. 이어 "'쇼미더머니'도 나가고 거기서 감사하게 히트곡도 만들었다. 직업인으로서 열심히 살았는데 내 얘기를 하는 아티스트로는 뭔가 안 한 것 같았다. 바빴고, 어떤 이야기를 해야할지도 고민됐다"고 앨범 발매에 시간이 걸린 이유를 설명했다.또한 "제가 마지막 앨범을 만들었을 때 중2였던 친구가 이제 성인이 된 거다. 새로운 리스너들이 많이 생긴 것이다. 이 사람들을 어떻게 상대해야 할까 두려움도 있었다. 나를 리브랜딩, 리빌딩하는 느낌으로 앨범을 만들고자 했다. 아티스트로서 새로운 길을 열 필요가 있다고 생각했다"고 털어놓았다.자이언티는 "저도 음악 팬으로서 유튜브나 다양한 플랫폼에서 음악을 소비한다. 요즘은 단지 음악이 좋다는 이유 외에도 아티스트의 라이프스타일이 좋아서, 음악은 잘 모르지만 그 가수가 좋아서, 옷 입는 스타일이 좋아서 등 음악을 좋아하는 이유가 다양하다. 저는 내가 어떤 아티스트인지를 알리려는 방식으로 '음악의 완성도'를 선택했다. 음악 완성도가 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.자신을 어떻게 리브랜딩했냐는 물음에 자이언티는 "제가 어떤 의도를 갖고 시도했든 그건 사람들의 반응을 봐야 알 것 같다"고 답했다. 이어 "확실한 건 클래식한 감성, 세련된 결과물이 있어야 한다고 생각한다. 완성도가 높고 정돈돼 있어야 세련됐다고 얘기할 수 있다고 본다"고 말했다. 또한 "많은 크리에이터들이나 아티스트들, 그리고 회사들이 회전율에 목을 매는 시대다. 트래픽으로 승부 보는 시대니까"라고 짚으며 "제 강점은 완성도, 마감이라고 생각한다. 퀄리티적으로 높은 결과물을 먼저 보여주는 게 좋다고 생각한다"고 자신의 소신을 드러냈다.이번 신보에는 트리플 타이틀곡 'UNLOVE (prod. HONNE)', '모르는 사람', 'V (Peace) (feat. AKMU)'를 비롯해 'How To Use (intro)', '내가 좋아하는 것들 (feat. Benny Benack III)', 'NOT FOR SALE', '투명인간', '불꺼진 방 안에서 (feat. 윤석철)', '돌고래', '해피엔딩'까지 총 10곡이 수록된다.'UNLOVE'는 아주 쉽게 클릭 한번으로 하트가 사라지는 '좋아요' 기능을 모티브로 한 곡이다. 귀엽고 따뜻하고 펀치감 있는 특유의 푸러피안 팝 사운드를 느낄 수 있다.'모르는 사람'은 익숙하면서도 낯선 느낌을 선사하는 곡으로, 유럽 1990~2000년대 사운드와 붐뱀의 묘한 조화를 들을 수 있는 재즈풍 곡이다. 뮤직비디오에 배우 최민식이 출연했다.악뮤가 피처링에 참여한 'V'는 시부야 케이 장르의 곡으로, V를 하는 상대에 대한 마음을 위트있게 표현했다.자이언티의 정규 3집 'Zip'은 6일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr