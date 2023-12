ATBO, 오늘(1일) 컴백 첫 음악방송 출격…신곡 'Must Have Love' 무대 최초 공개

그룹 ATBO(에이티비오)가 'Must Have Love' 컴백 활동에 본격적인 시동을 건다.ATBO는 오늘(1일) 오후 방송되는 KBS2 음악 프로그램 '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 '머스트 해브 러브(Must Have Love)' 퍼포먼스를 음악방송 최초로 공개, 대대적인 컴백 활동에 돌입한다.ATBO는 신곡 무대 공개에 앞서 틱톡(TikTok), 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 등 다양한 SNS 숏폼 채널을 중심으로 자체 챌린지 캠페인을 진행, 글로벌 팬들의 이목을 집중시키고 있다. 세븐틴 호시부터 개그맨 윤형빈, 미래소년 등 유명 스타들이 함께 한 신곡 챌린지 '#MHL_Challenge', '#S2_Challenge'는 각종 소셜 미디어 채널에서 화제를 모아 인플루언서부터 일반 사용자들까지 참여하며 본격 음악방송 무대 공개 전부터 열풍을 예고하고 있다.이처럼 뜨거운 관심에 힘 입어 공개될 신곡 '머스트 해브 러브' 무대 관전 포인트는 강한 중독성을 가진 후렴구에 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 포인트 안무와 'ATBO표' 밝은 에너지다.신곡 '머스트 해브 러브' 안무에는 엑소, 방탄소년단, 세븐틴 등 국내 정상급 아티스트들의 퍼포먼스 제작에 참여한 'K팝 대표 안무가' 최영준이 참여해 완성도를 높였다. 원곡의 경쾌한 멜로디에 ATBO의 청량하고 힙한 매력을 더한 만큼, ATBO 버전의 '머스트 해브 러브'는 그때 그 시절을 추억하는 이들 뿐만 아니라 처음 접하는 팬들까지 올 겨울 전 세대를 아우르며 국민 윈터송으로 자리할 전망이다.ATBO의 첫 싱글 앨범 '머스트 해브'는 데뷔 후 첫 선보이는 '윈터송'을 담은 앨범으로 한 해 동안 큰 사랑을 보내준 팬들을 향한 달콤한 고백과 특별한 의미를 함께 전한다. 타이틀곡 외에도 'Mayday', '우린 뭐 없이도', 'Must Have Love (Eng Ver.) (Duet)' 등 ATBO의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 자랑하는 다양한 장르의 3개 신곡이 수록돼 듣는 재미를 더했다.한편, ATBO는 주요 음악방송 및 온라인 콘텐츠 등을 통해 신곡 '머스트 해브 러브(Must Have Love)' 활동에 박차를 가할 전망이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr