키스오브라이프 / 사진제공=S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 데뷔 후 첫 신인상을 수상했다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 11월 30일 오후 서울 여의도 63빌딩 그랜드볼룸에서 진행된 ‘제31회 대한민국 문화연예대상’ 시상식에서 K-POP 부문 신인상을 수상했다. KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 탄탄한 실력과 완성도 높은 음악, 에너제틱 퍼포먼스, 신선한 매력을 보여주며 ‘5세대 걸그룹’의 대표주자로 활약하고 있는 점을 인정받아 수상자로 선정됐다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 “첫 번째 신인상이라 더욱 의미가 깊게 다가온다. 데뷔 후 딱 한 번만 받을 수 있는 값진 상을 받을 수 있어 영광이며 항상 응원을 보내주시는 KISSY(키씨)들과 소속사 식구분들께 감사하다. 앞으로도 더욱 성장하는 모습을 보여드리도록 노력하겠다”고 전했다.지난 7월 데뷔한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 이례적인 호성적을 거두며 글로벌 팬들의 주목을 받았으며 최근 발매한 두 번째 미니 앨범 ‘Born to be XX’로 연타석 흥행에 성공했다. 데뷔 앨범의 초동 판매량에서 10배 이상 성장한 것뿐만 아니라 글로벌 차트에서 눈에 띄는 성장을 보여줬다.‘대한민국 문화연예대상’은 지난 1992년부터 개최, 한 해 동안 문화, 드라마, 영화, 성인가요, K-POP, 개그, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활약한 최고의 아티스트를 선정해 상을 수여하는 종합예술 시상식으로 올해로 31회를 맞았다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 2일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열리는 ’MMA2023(멜론 뮤직 어워드)’에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr