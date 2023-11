/ 사진제공=더블랙레이블

가수 자이언티(Zion.T)가 정규3집 'Zip'의 트랙리스트를 공개했다.소속사 더블랙레이블은 지난 29일 오후 8시 공식 SNS를 통해 자이언티(Zion.T)의 정규3집 'Zip'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 신보에는 트리플 타이틀곡 'UNLOVE (prod. HONNE)', '모르는 사람', 'V (Peace) (feat. AKMU)'를 비롯해 'How To Use (intro)', '내가 좋아하는 것들 (feat. Benny Benack III)', 'NOT FOR SALE', '투명인간', '불꺼진 방 안에서 (feat. 윤석철)', '돌고래' ,'해피엔딩'까지 총 10곡이 수록된다.특히, 영국 출신의 신스팝, 일렉트로닉 듀오 HONNE(혼네), 재즈 트럼펫 연주자 Benny Benack III(베니 베넥 3세), AKMU(악뮤), 윤석철 등 각 분야의 실력파 뮤지션들이 프로듀싱 및 피처링에 대거 참여했다.'Zip(집)'은 자이언티(Zion.T)가 정규2집 'OO' 이후 약 6년 여 만에 발매하는 정규 앨범으로 보다 깊어진 삶에 대한 성찰과 경험을 바탕으로 일상의 다양한 이야기들을 들려줄 예정이다.한편, 자이언티(Zion.T)의 정규 3집 'Zip'은 오는 12월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr