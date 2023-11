/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스)가 오는 12월 단독 콘서트를 개최한다.JYP엔터테인먼트는 28일 정오 공식 SNS 채널을 통해 'DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day''(크리스마스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트 : 유 아 마이 데이')의 공식 포스터를 공개했다.이에 따르면 DAY6는 오는 12월 22일~24일 사흘간 서울 성북구에 위치한 고려대학교 화정체육관에서 단독 콘서트를 개최한다.이번 공연은 지난 2019년 12월 'Christmas Special Concert 'The Present'' 이후 약 4년 만에 개최되는 크리스마스 스페셜 콘서트이자 2020년 1월 'DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY''(데이식스 월드투어 '그래비티') 성료 후 진행되는 DAY6의 단콘으로 반가움을 더한다. 또한 성진, Young K(영케이), 원필, 도운 네 멤버는 군 전역 후 완전체 첫 행보로 여백기를 기다려준 팬들을 위한 크리스마스 스페셜 공연 소식을 알리며 팬사랑을 전했다.앞서 멤버 원필은 입대 발표 당시 "군백기가 아니라 여백기다. 금방 올 테니 우리를 기다려주고 계시면 좋겠다"라는 다정한 말로 팬들의 마음을 달랬다.DAY6는 2015년 9월 정식 데뷔 이래 매 앨범 작사, 작곡에 참여해 폭넓은 음악 스펙트럼과 악기 연주 실력을 선사하며 고른 사랑을 받았다. '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게', 'Zombie'(좀비) 등 세상의 이야기를 섬세하게 그려낸 명곡들로 청자들과 깊은 공감대를 형성하며 '믿고 듣는 데이식스'라는 수식어를 얻었다.한편 DAY6의 크리스마스 스페셜 콘서트 ‘The Present : You are My Day' 티켓 예매와 관련된 자세한 사항은 추후 DAY6 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr