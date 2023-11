/ 사진=GF엔터테인먼트 제공

가수 방예담이 오늘 솔로 아티스트로서 첫발을 내디딘다.방예담은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'ONLY ONE'을 발매한다.새 앨범은 방예담이 솔로 아티스트로서 처음 발표하는 것으로, 그동안 볼 수 없었던 음악적 성숙도와 보컬리스트로서의 완성도를 보여준다. 방예담은 음악을 통해 자신만의 스토리를 대중들에게 전할 계획이다.이번 앨범에는 타이틀곡 '하나만 해'를 시작으로 '헤벌레', 'Come To Me', '하나두'와 앞서 선공개된 'Miss You'의 오리지널 버전과 피아노 버전까지 총 6곡이 수록됐다. 특히 앨범 전체 프로듀서로 나선 방예담이 작사·작곡·편곡을 했다.앞서 방예담이 지난 10일 선공개한 'Miss You'는 발매 직후 멜론 차트 HOT100을 비롯해 아이튠즈 송 차트 3개국 1위, 12여 개국에서 최상위권에 진입했다. 또한 선공개 곡 발매 후 관련 키워드가 X(구 트위터) 실시간 트렌드와 각종 포털 헤드라인을 휩쓸었다.방예담은 2013년 SBS 'K팝스타 시즌2'에서 매력적인 보이스와 퍼포먼스로 '한국의 저스틴 비버', '리틀 마이클 잭슨'이라는 극찬을 받으며 준우승을 차지, 많은 사랑을 받았다.한편, 방예담은 23일 오후 6시 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'ONLY ONE'을 전 세계 동시 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr