2024학년도 수능 마친 이들을 위한 추천작

영화 '독전2'의 지독한 액션

실황 영화 테일러 스위프트, 샤이니

OTT 몰아보기 '정신병동', '비질란테', '하이쿠키'

영화 '독전2', '정신병동에도 아침이 와요' 스틸컷. /사진제공=넷플릭스

'독전2'

영화 '독전2' 스틸컷. /사진제공=넷플릭스

영화 '독전2' 스틸컷. /사진제공=넷플릭스

'

테일러 스위프트: 디 에라스 투어', '마이 샤이니 월드'

사진=영화 '테일러 스위프트: 에라스 투어' 예고편 캡처본.

영화 '마이 샤이니 월드' 스틸컷./사진제공=메가박스중앙㈜

넷플릭스 '정신병동에도 아침이 와요' 12부작(모두 공개됨)

디즈니 + '비질란테' 8부작(매주 수요일 공개)

U+ 모바일 및 넷플릭스 '하이쿠키' 20부작(넷플릭스: 매주 목요일 2부(4파트씩))

드라마 '정신병동에도 아침이 와요' 스틸컷. /사진제공=넷플릭스

드라마 '비질란테' 스틸컷. /사진제공=디즈니 +

드라마 '하이쿠키' 스틸컷. /사진제공=U+

수능(대학수험능력시험)은 대학 입시를 위해 고등학교 3년 혹은 더 오랜 시간 동안 준비해온 치열한 시험이다. 그만큼 '이날'을 위해서 달려온 이들은 잠시동안 보고 싶었던 영화, 드라마, 음악, 공연도 제쳐두고 공부에만 몰두했을 것이다. 드디어 어제(16일), 2024학년도 수능이 마무리됐다.이번 필적 확인란에 적힌 양광모 시인의 '가장 넓은 길' 중 일부를 발췌한 '가장 넓은 길은 언제나 내 마음속에'라는 문구처럼 긴 시간 고군분투해온 수험생들에게 수고했다는 말을 전한다. '보고 싶었지만, 못 봤던' 콘텐츠들 이번 주말에 보면 어떨까.노르웨이의 하얀 설원을 배경으로 탕-하는 총소리와 함께 마무리되었던 '독전'(2018). 이 작품은 마약 조직을 추적해온 형사 원호(조진웅)가 그 실체의 끝에 있는 이선생을 추적하는 과정을 담아냈다. 정체를 꽁꽁 숨긴 이선생이 모습을 드러내는 순간과 피비린내 나는 냉혹한 액션이 '독전1'의 볼거리였다.그렇다면, 영화 '독전2'(2023)는 어떨까. 독특하게도 프리퀄(prequel/오리지널 영화에 선행하는 전사 다룬 작품)이나 시퀄(Sequel/ 속편)이 아닌 중간의 이야기를 다룬 미드퀄로서 용산역 혈투와 노르웨이 사이의 공백을 채우는 이야기다. '독전1'에서 눈을 뗄 수 없는 강렬함을 보여줬던, 익숙한 얼굴 조진웅과 차승원에 이어 새로운 얼굴이 화면을 가득 채울 예정이다. 디즈니 플러스 '무빙'의 정봉이 엄마로 연기 변신했던 배우 한효주가 빌런 큰칼 역으로, 300대 1의 경쟁률을 뚫고 류준열을 대신해 락 역으로 출연하는 오승훈이 새로운 얼굴로 등장한다.넷플릭스에서 공개되는 '독전2'를 보기 전, 미리 '독전1'를 감상하는 것도 추천한다. '과연 이 독한 자들의 전쟁에서 최후의 승자는 누구인가?'라는 타이틀처럼 '독전2'는 지독하고 치열한 심리 싸움과 진실을 추적해가는 원호가 혼란스러워하는 감정선을 유심히 지켜보는 것이 또 하나의 재미 포인트가 아닐까 싶다.공연장의 뜨거웠던 열기를 극장의 스크린을 통해 즐길 수 있는 실황 영화로 그간의 스트레스를 맘껏 날려버리면 어떨까. 우선, 지난 11월 3일 개봉한 미국의 팝스타 테일러 스위프트의 실황 영화 '테일러 스위프트: 디 에라스 투어'는 올해 3월부터 시작된 테일러 스위프트의 6번째 콘서트 투어 Taylor Swift: The Eras Tour의 생생한 현장을 담고 있다. 21세기 대중음악계의 상징적인 인물 테일러 스위프트의 대표곡 'You Belong With Me', 'Love Story', 'Shake It Off' 등을 극장에서 듣고 보는 기회를 만나볼 수 있다.2008년 '누난 너무 예뻐'로 데뷔해 15주년을 맞은 그룹 샤이니의 실황 영화 '마이 샤이니 월드'도 있다. 지난 11월 3일 개봉한 '마이 샤이니 월드'는 '누난 너무 예뻐(Replay)'부터 '줄리엣 (Juliette)', 'Ring Ding Dong', 'Lucifer', 'HARD'의 무대까지 담겨있다. 다섯 번의 콘서트 'SHINee WORLD'부터 최근 열린 여섯 번째 단독 콘서트 'SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]'가 스크린 위에 고스란히 옮겨진 영화로 샤이니를 좋아하는 팬이나 혹은 평소 그들의 곡을 즐겨듣던 이들이라면 관람하면 좋을 듯싶다.다양한 스트리밍 플랫폼을 통해 OTT 드라마가 공개됐지만, 그간 시간이 없어서 보지 못한 이들을 위해 3개의 작품을 소개한다. 첫 번째로 마음이 따스해지는 힐링 드라마를 원한다면, 넷플릭스의 '정신병동에도 아침이 와요'가 제격이다. 이 작품은 정신건강의학과 근무를 처음 하게 된 간호사 다은(박보영)이 정신병동 안에서 만나는 세상과 마음 시린 사람들의 다양한 이야기로, 각기 다른 이유로 마음의 병을 가진 보통의 사람들의 모습을 담고 있다. 언뜻 들어봤지만, 자세하게는 몰랐던 우울증, 조울증, 조현병 등의 정신질환을 알게 되는 계기가 될 수 있으며, 일상 속 사소하지만 아름다운 순간들이 담겨있는 작품이다.두 번째로는 디즈니 플러스의 '비질란테'다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 '비질란테'는 치안 공백이 발생했을 때 시민 중 일부가 치안을 유지하기 위해 경찰조직을 참칭하며 구성하는 자경단을 뜻하는 말이다. 이 작품은 낮에는 모범적인 경찰대생이지만, 밤에는 범죄자들을 직접 심판하는 비질란테가 된 김지용(남주혁)의 이야기를 다루고 있다. 범죄자를 향한 사적제재는 과연 옳은 것인지에 관한 질문을 던지고 있다.세 번째로는 U+ 모바일 및 넷플릭스에서 공개된 '하이쿠키'다. 해당 드라마는 한 입만 먹어도 자신의 욕망을 실현시켜주는 의문의 수제 쿠키가 엘리트 고등학교를 집어삼키면서 벌어지는 이야기로 인간의 욕망이 얼마나 거대한지를 말하고 있다. 남지현, 최현욱, 김무열, 정다빈 주연의 드라마로 학교 안에서 자신들의 이익을 위해 서로를 속고 속이는 과정이 묘미다.수능이 끝나면, 그간 치열하게, 꽉 채워서 보냈던 시간을 어떻게 써야 할지 고민이 될 테다. 이번 주말만큼은 그간 보지 못했던 영화나 드라마를 마음껏 보면 어떨까. 천천히 일상으로 돌아오면서 그간 고생했던 자신에게 휴식 시간을 주면 좋을 듯싶다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr