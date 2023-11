/ 사진=조준원기자

신인 보이그룹 앰퍼샌드원이 5세대 타 보이그룹과의 차별점을 꼽았다.15일 오후 서울시 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)의 첫 번째 싱글 'AMPERSAND ONE' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.팀명 앰퍼샌드원(나캠든, 브라이언, 최지호, 윤시윤, 카이렐, 마카야, 김승모)은 'and'(앤드)를 나타내는 기호 '&'인 Ampersand(앰퍼샌드)와 너, 나, 우리 모두 하나라는 뜻의 'ONE'(원)의 합성어다. 하나, 하나, 하나가 모여 우리의 꿈을 이루고 하나가 된다는 의미다.타이틀곡 'On And On'은 그루비한 베이스 리프와 매력적인 신스 사운드가 돋보이는 팝 댄스곡이다. 때론 휘청거려도 꿈을 포기하지 않고 계속해서 앞으로 더 나아가겠다는 포부를 담았다.제로베이스원, 라이즈, 보이넥스트도어 등 수많은 남자아이돌들이 데뷔를 알리고 있는 지금, 앰퍼샌드원의 차별화된 강점은 무엇일까.윤시윤은 "편한 친구같은 매력이 우리 팀의 매력인 것 같다. 누구나 공감할 수 있는 가사로 노래하고 많은 팬분들이 이입할 수 있을 것 같다. 또한 다양한 문화를 경험한 친구들이 모여 여러가지 색깔을 낼 수 있다는 점이 저희의 매력인 것 같다"고 자부했다.데뷔를 꿈꿔왔던 만큼 이들이 기대하고 있는 점도 있다고. 마카야는 "방송국에 가면 대선배님들과 시기가 겹치는 걸로 알고 있는데 조심스럽게 챌린지를 부탁하고 싶다. 팬분들과의 만남도 기대가 된다"고 말했다.마지막으로 목표가 있냐는 질문에 나캠든은 "신인상을 꼭 받고 싶다"고 포부를 드러냈다.한편 앰퍼샌드원은 15일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 'AMPERSAND ONE'의 전곡 음원과 타이틀곡 'On And On'의 뮤직비디오를 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr