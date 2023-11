키스오브라이프, 'Bad News'로 컴백 첫 주 음악방송 휩쓸었다

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신곡의 컴백 무대를 성공적으로 마쳤다.지난 8일 두 번째 미니 앨범 'Born to be XX'로 컴백한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 MBC '음악중심', SBS '인기가요' 등 지상파 음악방송에 출연해 신곡 'Bad News'로 컴백 무대를 꾸몄다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 곡의 강렬한 사운드에 맞춘 표정 연기와 제스처로 각 멤버들의 개성을 드러냈고 벨의 폭발적 가창력과 쥴리의 매력적인 랩 파트로 무대에 에너지를 불어넣으며 국내외 팬들을 사로잡았다.특히 복면을 쓴 남성 댄서들과 함께 펼치는 퍼포먼스도 눈길을 끈다. 격투기 링을 연상시키는 댄서들의 안무 구성 속 링 위에 오르는 듯한 나띠의 퍼포먼스를 시작으로 멤버 전원이 링 위에서 무대를 하는 듯한 독특한 퍼포먼스는 기존 걸그룹에서 볼 수 없었던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)만의 강렬한 개성과 아이덴티티를 표현해냈다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신곡 'Bad News'는 강렬한 록 사운드와 묵직한 힙합 리듬이 돋보이는 댄스곡으로 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'에 이어 국내외 차트 상위권에 랭크되며 상승세를 타고 있다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 신곡 'Bad News'로 컴백 활동을 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr