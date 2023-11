사진=임영웅

가수 임영웅이 유튜브 주간 인기 뮤직비디오 2위에 올랐다.그는 '유튜브 음악 차트 및 통계'에 따르면 44주차(10월 27일 ~ 11월 2일) 국내 유튜브 인기 뮤직비디오 2위는 임영웅의 'Do or Die' 가 기록했다.임영웅의 'Do or Die'는 국내 조회수는 64.3만회를 기록하며 2위를 차지했다. 우주복을 입고 등장한 임영웅은 댄서들과 함께 '칼군무'를 소화하며 이전과는 차원이 다른 반전 매력을 선보였다. 강렬한 비트와 중독성 강한 포인트 안무, 흥을 자극하는 가사, 화려한 영상미 등이 돋보이는 뮤직비디오다.'Do or Die' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 인기 급상승 동영상 1위, 인기 급상승 음악 1위를 차지하는 등 큰 인기를 끌고 있다. '두 오어 다이'(Do or Die)가 발매된 지 3시간 만에 2023년 최단 시간 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론에서 1위를, 지니, 벅스에서도 1위를 기록했고, 쇼! 음악 중심에서도 2회 1위를 차지한 바 있다.한편, 서울 공연은 지난달 27일부터 시작했으며,11월 5일까지 KSPO DOME에서 열렸다. 11월 24일과 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 대구 콘서트가 펼쳐진다. 부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에, 대전 콘서트는 대전컨벤션센터 제2전시장에서 12월 29일, 30일, 31일에 개최된다. 또한 광주 콘서트는 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일에 펼쳐진다. 내년 5월 25일~26일 이틀간 서울 마포구 상암월드컵경기장에서 진행할 예정이라도 알렸다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr