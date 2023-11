/ 사진제공 = 아이피큐

그룹 오메가엑스(OMEGA X)의 컴백이 6일 앞으로 다가왔다.오메가엑스(재한, 휘찬, 세빈, 한겸, 태동, XEN, 제현, KEVIN, 정훈, 혁, 예찬)는 1일 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘iykyk(if you know, you know)’(이프 유 노, 유 노)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.공개된 영상 속엔 타이틀 ‘JUNK FOOD(정크 푸드)’를 비롯해 수록곡 ‘LOUDER(라우더)’, ‘Touch(터치)’, ‘HEY!(헤이)’, ‘ISLAND(아일랜드)’까지 미니 3집 전 트랙의 음원 일부가 흘러나오며 오메가엑스표 에너지가 담긴 다채로운 장르를 예고하고 있다.이번 앨범의 상반된 콘셉트를 느낄 수 있는 멤버들의 비주얼 역시 눈길을 끈다. 블랙과 화이트로 나뉜 배경에 걸맞게 다크한 무드부터 부드러운 매력까지 보여주며 극과 극 소화력을 뽐냈다.‘JUNK FOOD’는 불안정한 느낌의 신스와 베이스가 혼란스러운 분위기를 자아내는 트랩 장르의 힙합곡이다.오메가엑스는 무분별한 미디어 속 시선과 잣대에서 벗어나고자 하는 소망을 담은 미니 3집으로 돌아오는 만큼 국내뿐만 아니라 글로벌한 활약까지 펼치며 거침없는 행보를 보여준 만큼, ‘iykyk’로 또 다른 시작에 나설 이들을 향해 이목이 쏠린다.오메가엑스의 ‘iykyk’는 오는 11월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr